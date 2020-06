Don Diablo estrena single dedicado a su difunto padre

"Thousand Faces es sin duda uno de los discos más personales que he compuesto hasta la fecha. Casi hace 7 años perdí al hombre más importante de mi vida: mi padre. Desde entonces mi visión ha cambiado completamente, y poco después comencé a alcanzar todo lo que llevaba tanto tiempo soñando", apunta Don Diablo.

Y añade: "Su pérdida me llenó de pasión y entrega y mirando atrás me dio una energía y una pegada enormes para trabajar con más ahínco y sacarle más partido a mi vida. Durante estos años me he preguntado que pensaría mi padre si pudiese verme ahora".

Destaca Don Diablo que en su carrera ha logrado mucho más de lo que ninguno de los dos hubieran podido imaginar las últimas veces que estuvieron juntos. "A veces cuando estoy actuando ante miles de fans es como si le viese en medio del público, asintiendo con la cabeza, como dándome su aprobación", confiesa.

"Andy perdió a su madre hace 10 años y, también para él, la pérdida tuvo un gran impacto en su vida, así que además de su talento vocal era la persona indicada para contar mi historia, que es también la suya y al final la de todos nosotros", apostilla.

La canción sigue al último single de Don Diablo en Marzo, 'Bad', feat. Zak Abel, un pelotazo llena-pistas de clubs que supera los 20 millones en Spotify y YouTube en solo dos meses.