Don Francisco: "Me di cuenta de que me sobraban muchas cosas"

Con casi seis décadas de carrera profesional, Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, es considerado una leyenda y fundador de los médicos de comunicación español en Estados Unidos, por ser el creador y presentador, entre otras producciones, de Sábado Gigante, reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades más longevo de la televisión mundial.

“En este programa especial quiero compartir con mis invitados -a través de mis reflexiones y de lo que siento- esta etapa que está transitando la humanidad”, dijo el presentador, quien -sin adelantar nombres- reveló que sus invitados serán artistas, amigos y profesionales de diferentes áreas que se destacan por su obra y carrera profesional.

Lecciones aprendidas

Lleno de energía y gozando de buena salud tras haber recibido la dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, Mario Kreutzberger, asegura que esta etapa le ha dejado muchas lecciones de vida, entre ellas, valorar lo realmente vital para su vida.

“Me di cuenta de que muchas cosas que creí que necesitaba, no eran imprescindibles. Nos acostumbramos a una vorágine de consumismo y de marketing que nos ha hecho adquirir cosas que no nos hacen falta en lo absoluto. Por ejemplo, los primeros seis meses de confinamiento nunca me puse zapatos. De hecho, recuerdo mirar el clóset y ver una cantidad inmensa de ellos que no usaba para nada”, reflexionó el presentador.

“Cuando niño yo tenía un par de zapatos marrones, otros negros, y unos botines para la lluvia. También tenía 4 pares de pantalones, dos chaquetas y un abrigo, y con eso me bastaba. Esto que hemos vivido me ha ayudado a percatarme de que me sobraban demasiadas cosas, y que había otras a las que les daba mucha importancia, y que realmente no me servían para nada”, dijo Don Francisco, quien en su programa especial compartirá sus pensamientos en la intimidad de su nuevo estudio digital, especialmente construido para este proyecto.

“Hemos aprendido a valorar de forma diferente un beso y un abrazo. El hecho de dar la mano -por ejemplo- cobró una nueva dimensión, y la idea de estas entrevistas es revalorizar las cosas humanas. Algo que es un desafío para mí, porque lograr intimidad y sensibilidad por medio de una videollamada, no es lo mismo que hacerlo en una entrevista presencial. Por videollamada se pierde la posibilidad de ver la expresión corporal de las personas, se pierde el contacto visual, la respiración, etc.”, dijo el presentador quien enfrenta la primera producción 100 por ciento virtual en la historia de su carrera.

“Hice una Teletón virtual, y una campaña que se llamó Vamos chilenos también de esa misma manera, pero programa como tal no he hecho nunca. Así que me tengo que ir acostumbrando al ritmo, a la velocidad, y a las posibilidades técnicas que son mucho menores”, finalizó el presentador, quien adelantó que estará solo en un estudio ideado exclusivamente para este proyecto, y en el que se enfrentará a un público internacional, que podrá participar enviando sus preguntas, videos y sus propias reflexiones a través de las redes sociales de Don Francisco @DonFranciscoTV en todas las plataformas, y a través del link en www.CNNE.com/donfrancisco.