Don Omar tras operación por cáncer: "Pasé de todo"

"Yo creo que si comienzo a revivir emociones, sentí miedo, sentí paz en algún momento, creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo. Sentí miedo, no miedo a quizás morirme, si no el miedo de quedar vivo y seguir enfermo", dijo Don Omar, al traer a colación la empatía que el diagnóstico produjo en su vida.

"Y yo creo que ese miedo me llevó a ponerme en los zapatos de otras personas, me llevó a ponerme en los zapatos de personas que lamentablemente van a ser diagnosticados con cáncer y que lamentablemente no van a tener la bendición que yo tuve de poder pasar esta situación y poder tener más tiempo para disfrutar mi vida. Esos son los zapatos con más emociones, ese zapato en el que me quise poner ahí, quise entrar el zapato de personas que al igual que yo fueron diagnosticados, pero que quizás no tenían los recursos o quizás su condición no había sido diagnosticada tan temprano como se diagnosticó la mía", agregó el artista.

En el proceso, Don Omar también aseguró que se aferró a la fe, dejando que Dios hiciera su voluntad: la de seguir con vida o no.

"Pasé de todo, hermano, pasé de todo: de miedo, pasé en algún momento de esa etapa del miedo a la etapa de la paz cuando literalmente le dije a Dios: 'sabes que, yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía'. Yo llegué en un momento en el que levanté las manos y dije: que sea lo que tú digas (Dios), sea lo que tú digas me va a traer paz'", rememoró.

Don Omar: "yo no le dije nada a nadie"

Para el ganador de premios como Latin Grammy, Latin Billboard, Lo Nuestro y más, esta experiencia le dejó el gran aprendizaje de vivir el ahora sin pensar en el futuro.

"Yo creo que el proceso fue, dentro de lo corto, muy largo porque yo no le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo, y creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación. Yo no quería hablar con nadie, yo tenía mucho miedo, estaba en medio de la gira, la gira todo un éxito; yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera que había y pensaba que a lo mejor me iba a poder tratar con algo más simple sin saber cuál era el veredicto que tenía", develó el artista de 46 años.

"Yo veo hoy la vida completamente distinta, yo veo la vida como algo que es muy pasajero, algo que es muy sensible, algo que es muy frágil, sin importar cuánto tiempo quizás disfrutamos o salimos de la casa. Ya no me pasa esto: ya no salgo de la casa teniendo claro que voy a regresar; ahora salgo de la casa teniendo claro que a lo mejor no regreso. Ese sentido de fugaz, de poder perder la vida y de que la vida es un momento fugaz, me cambió porque hoy en día soy de esas personas que cree que lo que está pasando durante el día tenga propósito", reflexionó.

"Creo que el cambio más grande después de todo eso que aprendí, y después del proceso que acabo de terminar, es eso, apreciar, apreciar los momentos en el ahora; apreciar los momentos hoy, apreciar el momento en el que puedo cambiar la vida a otra persona, apreciar el momento el que puedo ser agente de cambio y si esa era la razón de lo que sucedió, yo estoy en total paz y en total tranquilidad porque el propósito se cometió. Yo creo que hoy en día veo la vida con más tranquilidad y con más detenimiento", aseveró Don Omar.

Actualmente, el cantante ha retomado su gira Back To Reggaeton, con fechas confirmadas en Boston, Texas y El Paso.