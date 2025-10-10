viernes 10  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Drake pierde demanda de difamación contra Kendrick Lamar

En mayo de 2024, Lamar estrenó Not Like Us en medio de una disputa pública entre ambos artistas, canción en la que acusa a Drake de ser un pedófilo

Esta combinación de imágenes creada el 15 de enero de 2025 muestra al rapero Drake sentado en la cancha central durante un partido de cuartos de final femenino de Wimbledon 2018; y a Kendrick Lamar llegando a los MTV Video Music Awards 2017, en Inglewood, California, el 27 de agosto de 2017. &nbsp; &nbsp;

Esta combinación de imágenes creada el 15 de enero de 2025 muestra al rapero Drake sentado en la cancha central durante un partido de cuartos de final femenino de Wimbledon 2018; y a Kendrick Lamar llegando a los MTV Video Music Awards 2017, en Inglewood, California, el 27 de agosto de 2017.

 

 

AFP/Daniel Leal y Tommaso Boddi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La disputa entre los raperos Kendrick Lamar y Drake ha tomado un nuevo giro luego de que se conociera la decisión de una jueza federal de desestimar la demanda del canadiense contra Universal Music Group (UMG) por presunta difamación, relacionada con la canción Not Like Us de Lamar.

Una jueza de la ciudad de Nueva York declaró, de acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, que el contenido del tema que nació en medio de la polémica batalla de rap no era difamatario.

Lee además
La actriz y presentadora Adamari López. 
FAMOSOS

Lo que opina la novia de Toni Costa sobre relación con Adamari López
British Airways, MIA.
VIAJES

Nuevo salón VIP de la British en aeropuerto de Miami

Además, detalló que un 'oyente razonable' podría discernir que la letra de la canción no contiene hechos irrefutables sobre Drake.

En mayo de 2024, Lamar estrenó Not Like Us en medio de una disputa pública entre ambos artistas. En el popular sencillo, el rapero ganador del Grammy acusa a Drake de ser un pedófilo que debería ser puesto bajo vigilancia vecinal.

La batalla alcanzó un punto cumbre durante el medio tiempo en el Super Bowl 2025, cuando Lamar interpretó el tema durante su exitosa presentación. El espectáculo registró una audiencia de 127,7 millones de personas, la mayor del evento deportivo en la historia de la televisión.

"Oye, Drake, escuché que te gustan jóvenes", cantó Lamar durante la transmisión televisada, sonriendo a la cámara en un fragmento que no tardó en viralizarse. La palabra pedófilo se omitió durante la transmisión.

"Aunque la acusación de que Drake es un pedófilo es ciertamente grave, el contexto más amplio de una acalorada batalla de rap, con lenguaje incendiario y acusaciones ofensivas lanzadas por ambos participantes, no inclinaría al oyente razonable a creer que Not Like Us imparte hechos verificables sobre Drake", escribió la jueza Jeannette Vargas en su decisión de desestimar el caso.

La demanda de Drake

El intérprete de Hotline Bling demandó a UMG en enero de 2025 por el lanzamiento y la promoción de la canción, alegando que el sello, con el que lleva más de una década, aprobó, publicó y lanzó una campaña para crear un éxito viral a partir de una canción de rap que lo acusa falsamente.

"Drake nunca ha participado en ningún acto que requiera ser 'puesto bajo vigilancia vecinal'. Drake nunca ha tenido relaciones sexuales con un menor. Drake nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito", detallaba el documento.

En aquel momento, UMG calificó las acusaciones de falsas e ilógicas, y en marzo presentó una moción para desestimar la demanda, alegando que Drake había perdido una batalla de rap que él mismo provocó y demandó a su propio sello discográfico en un intento fallido de hacer control de daños.

Temas
Te puede interesar

Angelina Jolie sobre divorcio con Brad Pitt: "Fue un periodo difícil y traumático"

Fenómeno surcoreano "Las guerreras k-pop" rompe record en Netflix

Disney considera a Scarlett Johansson para remake de "Enredados"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

La Corte Suprema de Estados Unidos ya le había negado el año pasado una apelación, pero en esta ocasión la Corte Suprema de Florida esperará un fallo de dicho tribunal federal sobre el cóctel utilizado en las ejecuciones con inyección letal en un caso.
EEUU

Suspenden la ejecución de hombre con autismo condenado por muerte de su hija en Texas

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Te puede interesar

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
AMÉRICA LATINA

El Nobel de la Paz para María Corina Machado es el séptimo en Latinoamérica desde 1901

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
DECISIÓN CONTROVERSIAL

Publix se adapta a nueva ley de Florida y autoriza el porte visible de armas en sus tiendas

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

El dictador venezolano,Nicolás Maduro (der.), hablando con el ministro de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López (izq.), durante ejercicios militares en un campo de entrenamiento en Caracas.
POLÍTICA

El crimen transnacional en América latina está carcomiendo sus democracias