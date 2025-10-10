Drake pierde demanda de difamación contra Kendrick Lamar

Esta combinación de imágenes creada el 15 de enero de 2025 muestra al rapero Drake sentado en la cancha central durante un partido de cuartos de final femenino de Wimbledon 2018; y a Kendrick Lamar llegando a los MTV Video Music Awards 2017, en Inglewood, California, el 27 de agosto de 2017.

MIAMI.- La disputa entre los raperos Kendrick Lamar y Drake ha tomado un nuevo giro luego de que se conociera la decisión de una jueza federal de desestimar la demanda del canadiense contra Universal Music Group (UMG) por presunta difamación, relacionada con la canción Not Like Us de Lamar.

Una jueza de la ciudad de Nueva York declaró, de acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, que el contenido del tema que nació en medio de la polémica batalla de rap no era difamatario.

Además, detalló que un 'oyente razonable' podría discernir que la letra de la canción no contiene hechos irrefutables sobre Drake.

En mayo de 2024, Lamar estrenó Not Like Us en medio de una disputa pública entre ambos artistas. En el popular sencillo, el rapero ganador del Grammy acusa a Drake de ser un pedófilo que debería ser puesto bajo vigilancia vecinal.

La batalla alcanzó un punto cumbre durante el medio tiempo en el Super Bowl 2025, cuando Lamar interpretó el tema durante su exitosa presentación. El espectáculo registró una audiencia de 127,7 millones de personas, la mayor del evento deportivo en la historia de la televisión.

"Oye, Drake, escuché que te gustan jóvenes", cantó Lamar durante la transmisión televisada, sonriendo a la cámara en un fragmento que no tardó en viralizarse. La palabra pedófilo se omitió durante la transmisión.

"Aunque la acusación de que Drake es un pedófilo es ciertamente grave, el contexto más amplio de una acalorada batalla de rap, con lenguaje incendiario y acusaciones ofensivas lanzadas por ambos participantes, no inclinaría al oyente razonable a creer que Not Like Us imparte hechos verificables sobre Drake", escribió la jueza Jeannette Vargas en su decisión de desestimar el caso.

La demanda de Drake

El intérprete de Hotline Bling demandó a UMG en enero de 2025 por el lanzamiento y la promoción de la canción, alegando que el sello, con el que lleva más de una década, aprobó, publicó y lanzó una campaña para crear un éxito viral a partir de una canción de rap que lo acusa falsamente.

"Drake nunca ha participado en ningún acto que requiera ser 'puesto bajo vigilancia vecinal'. Drake nunca ha tenido relaciones sexuales con un menor. Drake nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito", detallaba el documento.

En aquel momento, UMG calificó las acusaciones de falsas e ilógicas, y en marzo presentó una moción para desestimar la demanda, alegando que Drake había perdido una batalla de rap que él mismo provocó y demandó a su propio sello discográfico en un intento fallido de hacer control de daños.