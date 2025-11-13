jueves 13  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen límite de precio a reventa de entradas

Los artistas aseguran que la reventa con precios excesivos compromete sus esfuerzos para hacer que los eventos sean accesibles

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

LONDRES.- Estrellas musicales como Dua Lipa y el grupo Coldplay llamaron el jueves, en una carta abierta, al gobierno laborista británico a instaurar un límite a los precios de las entradas de conciertos revendidas en plataformas en línea. Alegan que establecer un tope a los costos permitirá democratizar el acceso del público.

"Durante demasiado tiempo, algunas plataformas han permitido que revendedores compren entradas al por mayor y luego las revendan a precios exorbitantes", escriben estos artistas, aliados con asociaciones de consumidores y organizaciones del sector del espectáculo en vivo.

Lee además
Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Dua Lipa lanza línea para el cuidado de la piel
El cantante puertorriqueño Bad Bunny en el comercial de las galletas Ritz. 
LISTA DE NOMINADOS

Bad Bunny lidera nominaciones a los Latin Grammy 2025

Hicieron énfasis en que esta práctica comercial mina la confianza en el sector del espectáculo en vivo y compromete los esfuerzos de artistas y organizadores para hacer que sus eventos sean accesibles.

Un estudio de la asociación Which? reveló que algunas entradas para el concierto de Oasis de este año en el estadio de Wembley se ofrecieron a precios que podían alcanzar las 4.442 libras (unos 5.850 dólares). En enero pasado se inició una consulta pública sobre la cuestión, tras las quejas de los fans.

Medidas gubernamentales

Entre las medidas que ha esbozado el gobierno se encuentran un límite a los precios (entre el 0 y el 30% del inicial) y un control estricto sobre el número de entradas disponibles para los revendedores.

Los artistas lamentan en la carta que hasta el momento no se haya tomado ninguna decisión, recordando que el partido laborista se había comprometido durante su campaña de 2024 a actuar.

Un portavoz del Ministerio de Cultura reiteró a la BBC el compromiso del gobierno de combatir a los revendedores, diciendo que un plan de acción se dará a conocer próximamente.

Por el contrario, sitios como Viagogo y StubHub sostienen que un límite de precios podría empujar a los clientes hacia plataformas no reguladas, es decir, al mercado negro, aumentando así el riesgo de fraude.

Entre los artistas firmantes se encuentran Radiohead, Sam Fender, Dua Lipa, Coldplay, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, PJ Harvey, New Order y Mark Knopfler.

Irlanda, por su parte, prohibió en 2021 la reventa de entradas —ya sean para competiciones deportivas o conciertos— a precios que superen su valor inicial.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Adamari López se pronuncia sobre divorcio de Angélica Vale

Marca SKIMS de Kim Kardashian valorada en 5mil millones de dólares

Kanye West podría ser arrestado en Brasil por apología al nazismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?