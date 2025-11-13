Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen límite de precio a reventa de entradas

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

LONDRES.- Estrellas musicales como Dua Lipa y el grupo Coldplay llamaron el jueves, en una carta abierta, al gobierno laborista británico a instaurar un límite a los precios de las entradas de conciertos revendidas en plataformas en línea. Alegan que establecer un tope a los costos permitirá democratizar el acceso del público.

"Durante demasiado tiempo, algunas plataformas han permitido que revendedores compren entradas al por mayor y luego las revendan a precios exorbitantes", escriben estos artistas , aliados con asociaciones de consumidores y organizaciones del sector del espectáculo en vivo.

Hicieron énfasis en que esta práctica comercial mina la confianza en el sector del espectáculo en vivo y compromete los esfuerzos de artistas y organizadores para hacer que sus eventos sean accesibles.

Un estudio de la asociación Which? reveló que algunas entradas para el concierto de Oasis de este año en el estadio de Wembley se ofrecieron a precios que podían alcanzar las 4.442 libras (unos 5.850 dólares). En enero pasado se inició una consulta pública sobre la cuestión, tras las quejas de los fans.

Medidas gubernamentales

Entre las medidas que ha esbozado el gobierno se encuentran un límite a los precios (entre el 0 y el 30% del inicial) y un control estricto sobre el número de entradas disponibles para los revendedores.

Los artistas lamentan en la carta que hasta el momento no se haya tomado ninguna decisión, recordando que el partido laborista se había comprometido durante su campaña de 2024 a actuar.

Un portavoz del Ministerio de Cultura reiteró a la BBC el compromiso del gobierno de combatir a los revendedores, diciendo que un plan de acción se dará a conocer próximamente.

Por el contrario, sitios como Viagogo y StubHub sostienen que un límite de precios podría empujar a los clientes hacia plataformas no reguladas, es decir, al mercado negro, aumentando así el riesgo de fraude.

Entre los artistas firmantes se encuentran Radiohead, Sam Fender, Dua Lipa, Coldplay, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, PJ Harvey, New Order y Mark Knopfler.

Irlanda, por su parte, prohibió en 2021 la reventa de entradas —ya sean para competiciones deportivas o conciertos— a precios que superen su valor inicial.

FUENTE: AFP