jueves 19  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Dua Lipa se une a George Clooney como imagen de Nespresso

La campaña muestra a ambas estrellas mezclando la esencia de cada uno. Ambos con una taza de Nespresso

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Dua Lipa suma un nuevo proyecto a sus compromisos profesionales. La intérprete ahora se une a George Clooney como embajadora de Nespresso. La colaboración parece buscar un poco de frescura a la marca y atraer a nuevas generaciones amantes del café.

La campaña muestra a ambas estrellas mezclando la esencia de cada uno: ella divertida, sofisticada y contemporánea; mientras que Clooney mantiene la elegancia clásica que lo caracteriza. Ambos, por supuesto, con su taza de Nespresoo en la mano.

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"La elección de Dua Lipa no es casual. Su capacidad para marcar tendencia -ya sea sobre el escenario o en la alfombra roja- la ha convertido en una de las favoritas de la industria 'fashion', con presencia constante en cabeceras como 'Vogue' o 'Elle'. Su estilo, que combina riesgo y naturalidad, encaja con la nueva dirección de Nespresso, centrada en la creatividad, la exploración y una estética más actual", reseña El Periódico.

Por su parte, George Clooney se mantiene como la imagen fiel de la marca de café, un mensaje que puede leerse como no importa cuánto puedan pasar los años, el producto mantiene su esencia y sabor.

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