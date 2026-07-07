Isabella Castillo: "El personaje le pertenece al escritor"

MIAMI.- Tras una década de su debut, la historia de El señor de los cielos llega a su fin con la décima temporada, que Telemundo estrena el martes 7 de julio, a las 9 pm.

En el desenlace de la serie los espectadores serán testigos de la batalla más peligrosa de Aurelio Casillas, personaje protagónico que interpreta el actor mexicano Rafael Amaya.

Esta vez, el protagonista regresa más poderoso, ambicioso e implacable que nunca, decidido a recuperar el control de su imperio y asegurar su legado. Tras desaparecer del radar de su familia, reaparece para reafirmar su dominio, desatando una guerra sin tregua contra viejos y nuevos enemigos que pondrán al límite el poder, la lealtad y la supervivencia. Pero con la DEA cada vez más cerca, rodeado de lealtades cada vez más inciertas y consumido por una insaciable sed de control, Aurelio Casillas se enfrenta a un camino que podría costarle todo, reza la sinopsis.

Isabella Castillo vuelve a encarnar a Diana Ahumada, personaje que ha interpretado desde la sexta entrega de la trama y que también vivió en el spin-off de la serie, Dinastía Casillas. Diana sostiene una intensa relación sentimental prohibida con Aurelio, quien además es su primo.

En la última entrega de la franquicia, el personaje de Castillo regresa más fría y calculadora, con sed de poder. Diana deja atrás cualquier vulnerabilidad para convertirse en una mujer implacable.

Desde su estreno en 2013, la producción de Telemundo Studios, creada y escrita por Luis Zelkowicz, se ha consolidado como una de las series más exitosas de la televisión en español.

Completan el elenco Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Diaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio y Leonardo Álvarez, entre otros.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz cubanoamericana Isabella Castillo sobre su rol en esta temporada final de El señor de los cielos.

- Diana Ahumada ha evolucionado mucho más de lo que se esperaba, ¿cómo describirías su transformación en esta nueva temporada?

Diana ha tenido una transformación increíble desde que empezó en la sexta temporada. Ha pasado por tantas perdidas y situaciones violentas, que ahora vamos a ver a una Diana distinta, diferente. No voy a utilizar la palabra empoderada, porque siento que siempre lo ha sido. Pero sí diría que será mucho más independiente, sin buscar la aprobación ni de Aurelio, ni de los Casillas, ni de nadie. Diana siempre ha sido tan fuerte, tan frontal. Y aquí la vamos a ver distinta. Entonces, como actriz ha sido un reto poder abordar a Diana desde otro lugar. Creo que va a estar muy interesante y será un gran aporte para el personaje.

- ¿Qué veremos de diferentes en cuanto a temporadas anteriores?

Bueno, las personas cambian, pero no tanto. Pero sí va a cambiar su manera de moverse en el mundo del narcotráfico, de convivir con la familia, de relacionarse en el amor. Va a ser diferente, yo diría que más perra. Y creo que en general, en esta décima temporada de El señor de los cielos, no solamente mi personaje tendrá una transformación, muchos otros también la tendrán. Como todo en la vida, somos seres cambiantes. Y una de las cosas que va a trasformar mucho a Diana es el poder. Tanto ella como otros personajes se van a enfermar de poder. Y cada uno le llega un castigo por sus actos.

- ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que el personaje regresaba?

Cuando me dijeron que querían que formara parte de la temporada 10 y que sería la última, pues eso cambia las cosas, porque yo quería despedirme bien de la saga de El señor de los cielos. Creo que todos merecían una despedida. El público, sobre todo, merecía esta décima temporada, porque nos ha apoyado en cada temporada. Así que mi respuesta automáticamente fue sí. Estoy muy contenta, llena de mucho amor y mucha gratitud por este personaje, y esta gran historia durante tantos años.

- ¿Después de tantas temporadas, ¿qué te sorprende de este personaje?

Yo conozco a mi personaje con los ojos cerrados, pero la realidad es que yo no lo escribo. Entonces yo puedo pensar que Diana es de una manera porque así ha sido siempre, pero luego el escritor viene y te pone un escenario completamente diferente y la personalidad también se va modificando. Y empieza a hablar diferente. Entonces tú nunca sabes. El personaje, por mucho que tú lo sientas tuyo, no te pertenece, le pertenece al escritor.

- ¿Y cómo manejas interpretar a un personaje así tan intenso y, a veces, también tan oscuro?

Pues es un tema. Muchas veces, al ser un personaje que maneja tanta violencia, y con tantas escenas de acción y tanta adrenalina, te vuelves un poco adicto a esa adrenalina. Yo creo que por eso todo el mundo regresa. Y los que se van también terminan regresando, porque es adictivo sentir esa adrenalina, que no es algo que uno suele sentir en cualquier proyecto o con cualquier personaje.

Pero también eso tiene sus ventajas y desventajas. Cuando regresas a la casa, también regresas muy cargado, con una energía muy pesada. Y yo sí he notado muchas veces cuando regreso, de repente, que le doy una respuesta equivocada a alguien. Y puedo tratar mal a mi mamá, por ejemplo. Y es porque vienes tan cargado de esa energía, de personajes muy fuertes, que están y viven en un conflicto permanente. Entonces, a través de los años, he ido buscando la manera de encontrar ese punto medio de terminar y no llevármela a la casa, porque, al ser tantos años, es inevitable no llevarme a casa cosas de ella. Pero sí he encontrado la manera de oír música, de tener mis hobbies. Me gusta mucho cuando termino de grabar ir a correr y siento que ahí dreno y regreso a mí.

- Si fueras a describir esta décima temporada en una sola palabra, ¿cuál sería?

No sé, nostálgica. Yo la describiría como el fin.

Hija de la cantante Delia Díaz de Villegas y el percusionista José Castillo, Isabella Castillo debutó en la televisión en El fantasma de Elisa (2010), un año después protagonizó la serie de Nickelodeon Grachi. También actuó en Tierra de Reyes (2014), Malverde: El santo patrón (2021), Sed de venganza (2024), entre otras producciones. En el cine dio vida al rol protagónico en La Usurpadora: The Musical (2023).