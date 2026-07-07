Penélope Cruz envía mensaje a niña rescatada tras terremotos en Venezuela

Penélope Cruz asiste a la sesión fotográfica de 'La Bola Negra' durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 22 de mayo de 2026.

MIAMI.- La historia de Fabiana, la menor de 12 años y sobreviviente de los recientes terremotos en Venezuela, cuyo rescate tras permanecer más de 30 horas atrapada bajo los escombros conmovió a la comunidad internacional, ha sumado un nuevo capítulo de solidaridad. La actriz española Penélope Cruz envió un emotivo mensaje de apoyo a la pequeña.

El rescate de la menor de edad del primer piso del inmueble de diez plantas colapsado se convirtió rápidamente en un símbolo global de resiliencia, debido a la actitud optimista que mostró al momento de ser localizada por los equipos de emergencia tras el siniestro en territorio venezolano.

A través de un video difundido ampliamente en plataformas digitales, la actriz ganadora del premio Óscar manifestó de forma explícita su profunda admiración por la fortaleza de la infante, señalando que su valentía ha constituido una lección de vida para el público general.

En su mensaje, Cruz destacó el impacto que las palabras y la entereza de Fabiana han tenido en la opinión pública desde que se dio a conocer la noticia del desastre estructural.

Proyecciones en el ámbito artístico

El contacto establecido por la célebre intérprete madrileña trascendió al abordar los intereses profesionales de la superviviente.

Tras ser informada por los canales de asistencia sobre las aspiraciones vocacionales de Fabiana, Cruz auguró un panorama favorable para Fabiana dentro de la industria cinematográfica y teatral.

"Hola, Fabi, te mando un beso muy muy grande. Decirte que tu sonrisa está en la cabeza de todos, tus mensajes, tus palabras, tu fuerza, tu valentía nos han impactado y nos han dado una lección. Estoy deseando conocerte, me han contado que quieres ser actriz y estoy segura de que te va a ir muy bien y de que vas a poder cumplir todos tus sueños", dijo la protagonista de Volver.

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La respuesta por parte de la afectada se materializó a través de su canal oficial en la red social Instagram. Fabiana replicó el metraje de la actriz y redactó un pronunciamiento de agradecimiento en el que resaltó el valor de los buenos deseos y el soporte anímico brindado por la estrella de Hollywood, expresando su mutuo deseo de concretar la reunión.