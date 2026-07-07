David y Victoria Beckham celebran 27 años de casados en medio de crisis familiar

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- El exfutbolista británico David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham celebraron su vigésimo séptimo aniversario matrimonial compartiendo imágenes inéditas en sus redes. La celebración, sin embargo, se produce en un escenario tenso debido al distanciamiento con Brooklyn, su hijo mayor.

La pareja, que contrajo nupcias el 4 de julio de 1999 en el histórico castillo de Luttrellstown, en Irlanda, ha consolidado una de las uniones más mediáticas, rentables y longevas dentro de la industria del entretenimiento internacional.

A lo largo de casi tres décadas, el matrimonio ha logrado sortear diversas transiciones geográficas, cambios sustanciales en sus respectivas carreras profesionales y un constante asedio por parte de la prensa de espectáculos.

Para esta ocasión, el exdeportista compartió un archivo fotográfico cronológico que abarca desde los inicios de su noviazgo a finales de la década de los noventa hasta postales familiares contemporáneas, acompañado de un mensaje en el que describió a su núcleo familiar como su mayor logro personal. Por su parte, la empresaria correspondió el gesto con una publicación en la que resaltó el camino recorrido en conjunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Crisis familiar

A pesar de las muestras de solidez en el matrimonio, la conmemoración de la fecha estuvo marcada por la notable y prolongada ausencia de su primogénito, Brooklyn Beckham.

El joven se mantiene formalmente distanciado de sus progenitores desde los primeros meses de 2026, luego de que salieran a la luz diversas fricciones y declaraciones públicas relacionadas con la dinámica familiar y su matrimonio con la modelo y actriz estadounidense Nicola Peltz.

De acuerdo con los reportes de los principales medios de comunicación internacionales, la fractura se ha profundizado en los últimos meses debido a que el hijo mayor del clan ha reducido al mínimo el contacto con sus padres.

Asimismo, analistas del sector del entretenimiento han señalado que la controversia ha sido capitalizada e integrada de forma indirecta en diversas campañas publicitarias de marcas comerciales asociadas al joven, un factor que ha intensificado las especulaciones en torno al conflicto.

Aunque las plataformas de prensa digital y los seguidores de la familia han sugerido la posibilidad de un acercamiento, la falta de interacción durante esta fecha significativa apunta a que una resolución formal de las diferencias se mantiene distante en el corto plazo.