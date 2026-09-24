Jesse Huerta, del dúo Jesse & Joy, anuncia proyecto en solitario

MIAMI.- La controversia continúa rodeando a los hermanos Huerta, integrantes del dúo Jesse & Joy . Tras anunciar que seguiría compartiendo escenario con su hermana hasta el 5 de diciembre debido a que se tomaría un tiempo para priorizar a su familia y su salud mental; ahora Jesse ha presentado un proyecto en solitario: Jesse and the Supernovas.

El anuncio lo hizo a través de una publicación en redes sociales el miércoles 23 de septiembre, un día después de que se ausentara en la rueda de prensa sobre la presentación navideña ¿Con quién se queda el reno? que tendrá lugar el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de México, y que según su hermana Joy Huerta , ya tenían pautado desde hace semanas.

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"Nunca dije que me alejaría de la música"

En medio de la polémica que generó el anuncio y el debate entre los seguidores de ambos artistas, el músico compartió un nuevo comunicado en el que aseveró que el proyecto ya tenía meses cocinándose y que tanto su hermana como el equipo que integra Jesse & Joy estaban al tanto del mismo.

"Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida", inició.

"Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían. La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz. Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera".

En la misiva, el baterista y guitarrista de 43 años aseguró que en medio del proceso que atraviesa, la música es el espacio que lo sostiene.

"Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera".

Por último, rechazó que se le acuse de dejar de lado a su hermana, con quien ha compartido más de 20 años de éxitos en la industria, aseverando que se trata de un momento en el que prioriza su estabilidad.

"No he dejado tirado ni abandonado a nadie. Lo que cambió fue que decidí escuchar a mi familia, a mi cuerpo, a mi corazón y también a mí mismo. Hacer espacio para mis sueños, mi paz, mi tiempo y mi familia. Y eso hice".

Apoyo a Joy

Previamente, Jesse se había pronunciado en redes para transmitirle apoyo a su hermana, quien se comprometió a continuar con los espectáculos que el dúo ya tenía programado para finales del 2026 y en 2027.

"Quiero aclarar algo con mucho cariño y con el respeto que siempre he tenido por nuestro público y por los medios para evitar cualquier confusión. Como compartí desde el principio estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre", reza el texto.

"Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional", agregó.

Asimismo, insistió en que su decisión responde a algo más grande y necesario en su vida personal y profesional. No obstante, señaló que Joy cuenta con su apoyo para seguir llevando la música del dúo a cada rincón donde deseen escucharla.

"Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos. Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida para construirlo con mi amor poniéndolo siempre antes que a mí y esta decisión la tomo con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser".

"Gracias por tanto amor y por acompañarnos durante todos estos años, les amo hasta el espacio sideral y más allá", culminó.