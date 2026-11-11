miércoles 11  de  noviembre 2026
LITERATURA

Escritor francés Houellebecq imputado por odio racial contra los musulmanes

La Fiscalía investigaba al literato, de 70 años de edad, por unas declaraciones a la revista Front populaire, que dirige el polémico filósofo Michel Onfray

El escritor francés Michel Houellebecq asiste a un encuentro sobre la eutanasia —organizado por la asociación «Les Eligibles et leurs Aidants»— en el marco de los debates de la Asamblea Nacional francesa sobre el proyecto de ley de muerte asistida, celebrado en el Centro de Estudio, Documentación, Información y Acción Social (CEDIAS) en París, el 17 de febrero de 2026.

El escritor francés Michel Houellebecq asiste a un encuentro sobre la eutanasia —organizado por la asociación «Les Eligibles et leurs Aidants»— en el marco de los debates de la Asamblea Nacional francesa sobre el proyecto de ley de muerte asistida, celebrado en el Centro de Estudio, Documentación, Información y Acción Social (CEDIAS) en París, el 17 de febrero de 2026.

AFP / Stephanie de Sakutin

PARÍS.- El escritor francés Michel Houellebecq ha sido imputado por odio racial contra los musulmanes, por unas declaraciones suyas publicadas en noviembre de 2022, informó este martes el diario Le Figaro.

El autor de Sumisión fue imputado por "complicidad en la provocación a la discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas" por su pertenencia a una religión, según el rotativo, que aseguró que la decisión fue publicada este martes por un tribunal de Nanterre, a las afueras de París.

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La Fiscalía investigaba al literato, de 70 años de edad, por unas declaraciones a la revista Front populaire, que dirige el polémico filósofo Michel Onfray, que motivaron la presentación de una denuncia por parte de la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

"Cuando territorios enteros estén bajo control islamista, creo que habrá actos de resistencia. Atentados y tiroteos en las mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes, un Bataclan al revés", dijo entonces el ganador del Goncourt de 2010.

"Y los musulmanes no se conformarán con poner velas y ramos de flores. Sí, las cosas pueden ir lejos", agregó.

En la misma entrevista aseguró que "los franceses de origen" no quieren que los musulmanes se integren, "quieren que dejen de robar y agredir, que la violencia disminuya, que respeten la ley y a la gente" o, "una buen solución, que se vayan".

"Tengo la impresión de que la línea de conducta más conforme con el Corán, la mejor para un buen musulmán, es la de retornar a la tierra del islám", dijo.

Y señaló que la "teoría del gran reemplazo", lanzada por el escritor Renaud Camus y que sostiene que la población europea está siendo sustituida por la inmigrante, es "un hecho", una "evidencia estadística" que se traduce en "la modificación de la composición étnica y religiosa de la población europea".

Defensa

Los abogados de Houellebecq aseguraron a Le Figaro que su cliente no estaba exhortando a cometer ningún acto contra los musulmanes y señalaron que sus palabras se inscriben dentro de la libertad de expresión.

"Un profeta de tragedias no está pidiendo que se cumplan, al contrario", indicaron los letrados, que lamentaron la "judialización creciente de los debates intelectuales".

Recordaron que el propio Houellebecq matizó sus palabras en enero de 2023 en una conversación con el rector de la mezquita de París, el cual retiró la denuncia que había presentado inicialmente.

Unos meses más tarde publicaba el libro Quelques mois dans ma vie, en el que repasaba sus declaraciones y la polémica que provocaron.

En una entrevista concedida entonces a Le Figaro aseguró que "el problema no es el islam, es la delincuencia".

FUENTE: Con información de AFP

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