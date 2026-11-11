José Eduardo Derbez asegura que nunca quiso casarse con Paola Dalay

MIAMI.- Luego de que Paola Dalay señalara que la negativa de José Eduardo Derbez a llegar al altar fue uno de los detonantes de su separación, el actor abordó públicamente el tema durante un encuentro con la prensa.

El intérprete explicó que su postura frente al matrimonio estuvo clara desde el inicio de su noviazgo de siete años, precisando que ambos conversaron abiertamente sobre sus expectativas antes de consolidar su vida en común y dar la bienvenida a su hija Tessa.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reiteró que, aunque reconoce que dar ese paso pudo haber sido un anhelo importante para la modelo, él siempre actuó con honestidad sobre sus planes personales.

Transparencia y defensa en redes

Durante la conversación con los reporteros, el actor enfatizó que la falta de intenciones matrimoniales no obedeció a un cambio de postura improvisado, sino a un acuerdo previo aceptado por ambas partes al comenzar la relación.

“Yo hablé con ella desde que iniciamos la relación de que no iba por ahí y se aceptó. Hay mucho respeto, mucho amor y mucha comunicación en lo que va a pasar con los dos”, declaró José Eduardo Derbez ante los medios.

Asimismo, el artista desestimó las críticas y se pronunció sobre los ataques dirigidos a su expareja en plataformas digitales, donde algunos usuarios lanzaron señalamientos infundados tras anunciarse la ruptura.

Derbez pidió no prestar atención al acoso en redes sociales y ratificó que entre ambos prevalece una relación cordial e impulsada por el bienestar de su hija en común.