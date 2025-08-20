miércoles 20  de  agosto 2025
DY regresa a los escenarios en Billboard Latin Music Week 2025

El regreso de Daddy Yankee será uno de los momentos más esperados de la Billboard Latin Music Week, considerada la conferencia de música latina más influyente

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

AFP/Megan Briggs
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Tres años después de anunciar su retiro definitivo de los escenarios, el ícono mundial de la música urbana está de vuelta. El puertorriqueño DY, conocido durante décadas como Daddy Yankee, confirmó su regreso para presentarse en la Billboard Latin Music Week 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

La noticia sorprendió a la industria y emocionó a millones de fanáticos alrededor del mundo, quienes habían visto en 2022 la despedida del artista tras la gira La Última Vuelta. En aquel entonces, el Big Boss cerró una era dorada del reguetón, asegurando que se retiraba para dedicarse a nuevos proyectos personales y espirituales. Sin embargo, su influencia y legado nunca se apagaron: cada generación de artistas urbanos sigue reconociéndolo como pionero y padre del movimiento que llevó la música latina a la cima global.

Su regreso será uno de los momentos más esperados de la Billboard Latin Music Week, considerada la conferencia de música latina más influyente del mundo. Este encuentro anual reúne a artistas, ejecutivos y fanáticos con paneles, conciertos y experiencias exclusivas, y este año cobra especial relevancia al coincidir con los Billboard Latin Music Awards, que se transmitirán el 23 de octubre por Telemundo y Peacock.

Figura legendaria

Con esta reaparición, DY reafirma su estatus como figura legendaria, capaz de reinventarse y volver a tomar el escenario cuando la música latina atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión global. Su presencia en Miami Beach no solo marcará un regreso simbólico, sino también un nuevo capítulo en su historia artística.

El anuncio ya ha generado expectativa sobre qué tipo de show ofrecerá el artista y si este regreso se limitará a una presentación especial o abrirá la puerta a un nuevo ciclo musical. Lo que sí es seguro es que su aparición en Billboard Latin Music Week será un hito para la cultura latina y una celebración de su legado como uno de los exponentes más influyentes de todos los tiempos.

