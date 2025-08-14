jueves 14  de  agosto 2025
Daddy Yankee se reencuentra con Mireddys González en tribunal de Puerto Rico

El diario local Primera Hora, González y Ayala acudieron a la corte como parte de vista preliminar establecida por la autoridad que lleva el caso

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida.

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. 

AFP/Megan Briggs
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Daddy Yankee y Mireddys González se han reencontrado este 14 de agosto en un juzgado de Hato Rey, Puerto Rico, como parte del proceso legal que el intérprete interpuso nuevamente contra su ahora exesposa. Desde 2024, la expareja ha lidiado con una batalla tras su separación.

Según reportó la revista People en Español, Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista urbano, llegó acompañado de su abogado Víctor Acevedo, quien también representa a la corporación El Cartel Records. Daddy Yankee, vestido con un traje gris claro y lentes de sol, evitó dar detalles sobre el asunto.

Los actores venezolanos Nohely Arteaga e Iván Tamayo protagonizan Escenas de la vida conyugal. 
ESCENA

Obra "Escenas de la vida conyugal" llega a Venezuela tras éxito en Europa
La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025. 
MÚSICA

Karol G encabeza show de medio tiempo de la NFL en Brasil

No obstante, el intérprete agradeció a sus seguidores por el apoyo y dijo que le habría gustado que las cosas se suscitaran de forma diferente.

Por su parte, Mireddys González arribó al lugar junto a su hermana Ayeicha González Castellanos. Ambas mujeres estuvieron acompañadas por Mayra López Mulero, quien manifestó a los medios presentes que sus representadas no darían declaraciones.

Demanda

El diario local Primera Hora, González y Ayala acudieron a la corte como parte de vista preliminar establecida por la autoridad que lleva el caso.

El músico presentó una demanda contra su exesposa y excuñada por presunto fraude y abuso informático de los registros comerciales de las compañías El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.; además de acusar a las mujeres de ejecutar una intención deliberada de causarle daño.

“Este caso surge de una profunda traición a la confianza y una campaña deliberada para socavar la integridad de una empresa desde dentro”, reza un recurso de 27 páginas presentado por el equipo legal de Daddy Yankee el pasado 30 de julio.

Según los abogados del reguetonero, ni Mireddys ni su hermana estaban autorizadas a manipular los registros comerciales.

