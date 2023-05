Ed Sheeran habla sobre la salud de su esposa en documental

MIAMI.- El cantante Ed Sheeran estrenó su docuserie de Disney +, Ed Sheeran: The Sum of It All, un material audiovisual en el que comparte el turbulento 2022 que vivió, en donde en medio de la cúspide de su carrera se enfrentó a la pérdida de su mejor amigo y a una enfermedad que le detectaron a su esposa.

Aunque ella no quería aparecer en el documental, la enfermedad la hizo cambiar de opinión, reseñó People.

“Me diagnosticaron cáncer a principios de año, lo cual fue un desastre enorme. Me hizo reflexionar enormemente sobre nuestra mortalidad. Nunca estaría de acuerdo en hacer algo como esto, pero me hizo pensar: ‘Oh, si muero, ¿cuál es la percepción que tendría la gente de mí? ¿Qué dejas atrás?”, dijo.

“Fue horrible”, agregó Sheeran sin poder contener las lágrimas.

El intérprete de Shape of you, que actualmente se encuentra enfrentando una demanda por presuntamente plagiar la melodía de plagiar la canción Let's Get it On en su éxito mundial Thinking Out Loud, asevera que su esposa es lo más importante en su vida.

“Es la cosa más increíble de mi vida que nadie realmente sabe. Todo en mi vida mejoró mucho cuando ella se involucró”, manifestó.

Seaborn tuvo a su bebé sin complicaciones, y tras el parto los médicos la sometieron al tratamiento para que pudieran posteriormente hacerle una cirugía y remover el tumor.

Con el estreno de su docuserie, Ed Sheeran también se prepara para el lanzamiento su quinta producción discográfica, el cual lleva por nombre Suctract, y será el último de sus discos con símbolo matemático: ‘-’.

El disco está coescrito y producido por Aaron Dessner de The National, y el mismo Sheeran lo cataloga como el álbum acústico perfecto, pues se evidencia su evolución musical y cómo la música se convirtió en una terapia en medio de la turbulencia que vivía.

