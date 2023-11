Edgar Barrera y Peso Pluma, los latinos nominados a los Grammy

Se medirá con Jessie Jo Dillon, Shane McAnally, Theron Thomas, Justin Tranter. Barrera ya cuenta con un Grammy por su trabajo en el álbum Más + corazón profundo de Carlos Vives.

Tras un año de amplia presencia en las listas globales de popularidad, Peso Pluma consolidó su huella en el panorama musical con su primera nominación a los Grammy en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana por Génesis.

Como muestra de la diversidad sonora de esta categoría, Peso Pluma compite con artistas femeninas como Ana Bárbara por Bordado a mano y Lila Downs por La Sánchez, así como la agrupación de mariachi Flor de Toloache por Motherflower y la heredera de Pedro Infante, Lupita Infante por Amor como en las películas de antes.

Otros latinos en la competencia

Rauw Alejandro fue nominado por segundo año consecutivo en la categoría de mejor álbum de música urbana latina, en esta ocasión por Saturno.

Este año la categoría de música urbana tiene pocos nominados, sólo tres artistas logaron alcanzarla, pero está muy bien representada por Karol G con Mañana será bonito y el álbum debut del productor Tainy Data.

Vives también mantuvo su dominio en la categoría de mejor álbum latino tropical, al conseguir su segunda nominación consecutiva, en esta ocasión por Escalona nunca se había grabado así. Se medirá con Luis Figueroa por Voy a ti, Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por Niche sinfónico, la leyenda Omara Portuondo por VIDA y Tony Succar y Mimy Succar por MIMY & TONY.

Maluma, quien el año pasado compitió en música urbana, volvió a los terrenos del pop con una nominación para su álbum Don Juan. Compite con La cuarta hoja, de Pablo Alborán; Beautiful Humans, Vol. 1 de AleMor; A ciegas de Paula Arenas; La neta de Pedro Capó y X Mi (Vol 1) de Gaby Moreno en el apartado de mejor álbum de pop latino.

En la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina compite Fito Paez por la reinterpretación de su álbum clásico El amor después del amor treinta años después de su lanzamiento, EADDA9223. La terna la completan Cabra por Martínez, Diamante Eléctrico por Leche de tigre y dos favoritos de los Grammy, Juanes por Vida cotidiana y Natalia Lafourcade por De todas las flores.

Categorías generales en los Grammys

Tras una edición en la que Bad Bunny hizo historia al ser nominado en la categoría de álbum del año por una producción en español como Un verano sin ti y que Anitta fuera nominada a mejor nuevo artista, la 66ª edición de los Grammy dejó sentir la ausencia de artistas latinos en las categorías generales, algo que reconoció el presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr., como un rubro en el que la academia puede trabajar.

"Me sorprendió que, a pesar de lo grande que fue la música latina este año, no tuvimos más representación latina en algunos de los campos generales", dijo Mason jr. a The Associated Press. "Queremos asegurarnos de que nuestra membresía sea representativa de la música que se está creando", añadió.

"Estas nominaciones siempre nos informan sobre lo que vamos a hacer en los próximos años. Y estas nominaciones en particular nos han dicho que debemos continuar acercándonos y comunicándonos con los grupos de votantes de country y latinos", agregó.

A pesar de esto, la categoría de mejor interpretación de música global sí tiene una fuerte presencia latina con la mexicana Silvana Estrada nominada por Milagro y desastre y el cubano Cimafunk nominado por Todo colores con Ibrahim Maalouf y Tank and the Bangas.

La categoría de mejor álbum de latin jazz está conformada por Quietude de Eliane Elias, My Heart Speaks de Ivan Lins con la Orquesta Sinfónica de Tiblisi; Vox Humana de Bobby Sanabria Multiverse Big Band; Cometa de Luciana Souza y Trio Corrente; El Arte del Bolero Vol. 2 de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

En el campo de música clásica, el director venezolano Gustavo Dudamel brilló en dos categorías incluyendo mejor interpretación orquestal por Adès: Dante con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y mejor compendio clásico por Fandango con la violinista Anne Akiko Meyers.

La 66a edición de los Grammy se realizará el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por CBS y por Paramount+ en Estados Unidos.

