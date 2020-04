Ednita Nazario: "La música es un alivio en este encierro"

“Estoy desesperada por darle un abrazo enorme a mi hija, eso y tomarme un helado bien grande de chocolate en mi heladería favorita en San Juan”, agregó, entre risas. Aunque como muchos artistas la cantante puertorriqueña tuvo que poner en pausa una gira y el lanzamiento de su próximo disco, sí logró entregar en marzo, en medio del aislamiento social, el segundo sencillo del álbum, que si bien por el nombre podría dedicársele al coronavirus, nada tiene que ver con la pandemia. “No vuelvas es un tema que escribió Vicky Gastelo, una gran compositora amiga mía, autora de otras de mis canciones. Ella sabe el tipo de canciones que a mí me gusta que es el de contar historias. Y esa me llamó mucho la atención porque es muy común, habla de lo que nos pasa a quienes nos enamoramos y nos desencontramos con el amor. A veces hay que tomar decisiones muy difíciles y esa canción lo menciona de una manera bien particular”, contó.

“Mi próximo disco saldrá en algún momento de este año; estaba para terminarse en estos días, pero con esta situación se ha pospuesto. Todo esto ha sido una locura”, agregó.

Para Nazario, quien pasa la cuarentena en su casa en Puerto Rico alejada de su hija, si hubiera algo que aprender del confinamiento, sería a ser paciente.

“La lección más grande que he tenido que aprender ha sido la paciencia, porque usualmente soy una persona muy activa, vivo entrando y saliendo, me encanta compartir con la gente. Por otro lado, es una bendición poder comunicarnos a través de las redes donde no nos desconectamos del todo”, reflexionó. “Pero lo primero es cuidarme quedándome en casa. Llevo más de tres semanas sin salir. Estoy en Puerto Rico, mi hija está en Miami, y pues ha sido un reto en cuanto a la capacidad que uno tiene de mantenerse tranquilo”, agregó.

Reflexiones de cuarentena

Mientras los días se hacen eternos, Nazario aprovecha para acomodar la casa y reconectar con familiares y amistades desde la distancia. “Yo hablo más con mi familia ahora, tengo más tiempo para conversaciones largas con mis amigos y ellos me llaman para compartir. Tengo espacios donde estoy sola, reflexiono. La casa está preciosa (risas), porque he tenido tiempo para arreglar los clóset, las gavetas, o sea, ya se me están acabando las tareas. De hecho, anoche había empezado algo y me dije: déjame dejarlo para mañana, para tener algo qué hacer”, detalló.

También resaltó la calidad humana en su vecindario y que en Puerto Rico la mayoría cumple las reglas del distanciamiento.

Hasta las 7 a.m. del martes 7 de abril, Puerto Rico registraba 573 casos confirmados de coronavirus y 23 fallecimientos, según el Departamento de Salud de la isla.

“Donde yo vivo hay mucha solidaridad, mis vecinos se han portado súper bien, estamos todos pendientes a todo, pero sin visitarnos. Seguimos al pie de la letra el protocolo de compra y de recibir los alimentos, en fin, es otro mundo en el que estamos viviendo y a la espera de cuál será el mundo que nos espera cuando todo esto termine”, señaló.

“En Puerto Rico fue uno de los primero sitios dentro de los territorios de EEUU donde se estableció el distanciamiento social y espero que eso haya dado buen resultado. Yo no he salido, pero mis amigos me han dicho que las calles están vacías, que todo el mundo está acatando y estamos todos muy conscientes de la importancia de divulgar ese mensaje. Sabemos lo que está pasando en todo el mundo y es alarmante, pero lo más importante es conservar la calma, mantenerse positivo y con la mente ocupada. Y quedarse en casa, porque lo único que hemos podido averiguar de todo esto de una forma certera es que si no te contagias, no te enfermas y para contagiarse hay que salir y exponerse al virus”, añadió la cantante, quien cumple 65 primaveras este 11 de abril.

Momentos de introspección

Con una mirada optimista de la situación, Nazario emplea este tiempo para el autoconocimiento y para estrechar lazos con sus seres queridos.

“Dentro de todo ha sido bonito porque estamos forzados a la introspección, estamos solos, aislados o con nuestras familias bajo el mismo techo y se acaban las actividades en los primeros días mientras se acomodan las cosas y tienen que llegar esos momentos de conversación, de abrir el corazón. Y eso se da de una forma natural”, manifestó.

“Yo lo he visto como un proceso, lo he visto hasta en los mensajes que he recibido desde que todo esto empezó, que primero eran de alarma, después de desesperación y llega el momento de la aceptación. Es un arco de emociones que estamos viviendo. Para mí ha sido complicado, mi familia está relativamente cerca, pero nosotros no vivimos juntos, por tanto no podemos exponernos a compartir bajo el mismo techo porque es peligroso. Entonces ha sido interesante por eso mismo, porque uno entra a otro tipo de apreciación, los te quiero, te amo y cuídate mucho están más abundantes ahora (risas) en todo el núcleo familiar y amistoso, porque uno se atreve a tocar un poco más las emociones, valoramos más la presencia de la gente y no tenemos valor de expresarlo. Y eso lo encuentro bien positivo”.

La música y sus bondades

Para quien la música lo ha sido todo, no existe mejor bálsamo en estos tiempos raros que disfrutar un poco de ese regalo.

“La música es compañía por excelencia, porque puede estar contigo en cualquier situación o circunstancia. Y definitivamente ha sido un alivio en este encierro involuntario. Ha traído un poco de distracción, de alegría, una manera de pensar en otra cosa”, dijo.

“Y para nosotros, los que hacemos música, que disfrutamos tanto de la presencia física del público, conectarnos ahora a través de las redes ha sido un ejercicio bonito de solidaridad y de humanidad, porque nosotros estamos en la misma situación que todos. Aquí no hay nada que nos separe. Estamos atravesando exactamente la misma experiencia humana y eso crea otro nivel de consciencia, otro sentido de solidaridad que es tan importante para echar para adelante. Estamos todos en las mismas, sin importar el país o la identidad. Y eso es una gran lección”.

Sobre cómo titulará su próximo álbum del cual se desprende No vuelvas, comentó al tiempo que sonrió: “Todavía no me ha dicho cómo se quiere llamar”.

Ednita Nazario anunció en su perfil en Instagram @ednitanazario que este viernes 10 de abril estrenará el detrás de cámaras de la grabación del videoclip del tema No vuelvas.