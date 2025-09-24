miércoles 24  de  septiembre 2025
MÚSICA

El artista Nacho Vegas anuncia primeras fechas de su gira en 2026

El nuevo álbum llega tres años después de su anterior trabajo de estudio y promete ahondar en las señas de identidad del artista

El nuevo álbum llega tres años después de su anterior trabajo de estudio y promete ahondar en las señas de identidad del artista

El nuevo álbum llega tres años después de su anterior trabajo de estudio y promete ahondar en las señas de identidad del artista

Europa Press/ LAST TOUR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista Nacho Vegas ha anunciado las primeras fechas de su próxima gira, que arrancará el 30 de enero de 2026 en Mieres, su ciudad natal, y servirá para presentar su nuevo álbum, Vidas semipreciosas, que verá la luz el próximo mes de enero.

La gira lo llevará por una veintena de ciudades españolas, entre ellas San Sebastián, León, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Reus, Badajoz, Cáceres, Valladolid, Madrid, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Málaga, donde cerrará el 24 de junio. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 25 de septiembre a través de los canales oficiales, detalló Europa Press.

Lee además
La artista Shirin Neshat posa durante una sesión de fotos en la Ópera de la Bastilla de París 
ESCENA

Artista iraní estrena en París una opera sobre la guerra
Eduardo Sanabria, conocido popularmente como EDO, dona un mural de José Gregorio Hernández a la parroquia St. Katharine Drexel de Weston, FLorida.
ARTES VISUALES

Referente de arte y fe: Iglesia en Florida devela mural del Dr. José Gregorio Hernández

Vidas semipreciosas llega tres años después de su anterior trabajo de estudio y promete ahondar en las señas de identidad del artista: una mezcla de canción de autor, crítica social y mirada intimista. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, se espera que el disco incluya una decena de canciones, algunas de ellas con colaboraciones, y que esté disponible tanto en plataformas digitales como en ediciones físicas especiales en vinilo y CD.

Como anticipo, Vegas ya ha publicado el tema Alivio, una canción que reflexiona sobre: “el hedonismo como único consuelo”, según explica la promotora Last Tour en un comunicado. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Jordi Santos, con un estilo visual sobrio y poético, y de una portada creada por Candela Sierra, reciente ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025. El adelanto ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, que destacan la profundidad de la letra y la fuerza emocional de la interpretación.

Considerado uno de los nombres imprescindibles de la música independiente en España, Nacho Vegas ha mantenido en los últimos años una intensa actividad creativa, combinando la publicación de discos con giras internacionales y colaboraciones con artistas como Christina Rosenvinge, Enrique Bunbury o Mikel Erentxun. Con Vidas semipreciosas, el asturiano busca reafirmar su lugar en la escena musical como una de las voces más personales y comprometidas.

Temas
Te puede interesar

Yuma transforma el desamor en arte con su nuevo sencillo "La respuesta incorrecta"

Periodista de Diario Las Américas gana concurso de poesía dedicado a Hialeah

Confirman que Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo