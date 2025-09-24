El artista Nacho Vegas anuncia primeras fechas de su gira en 2026

MIAMI.- El artista Nacho Vegas ha anunciado las primeras fechas de su próxima gira , que arrancará el 30 de enero de 2026 en Mieres, su ciudad natal, y servirá para presentar su nuevo álbum , Vidas semipreciosas, que verá la luz el próximo mes de enero.

La gira lo llevará por una veintena de ciudades españolas, entre ellas San Sebastián, León, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Reus, Badajoz, Cáceres, Valladolid, Madrid, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Málaga, donde cerrará el 24 de junio. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 25 de septiembre a través de los canales oficiales, detalló Europa Press.

Vidas semipreciosas llega tres años después de su anterior trabajo de estudio y promete ahondar en las señas de identidad del artista: una mezcla de canción de autor, crítica social y mirada intimista. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, se espera que el disco incluya una decena de canciones, algunas de ellas con colaboraciones, y que esté disponible tanto en plataformas digitales como en ediciones físicas especiales en vinilo y CD.

Como anticipo, Vegas ya ha publicado el tema Alivio, una canción que reflexiona sobre: “el hedonismo como único consuelo”, según explica la promotora Last Tour en un comunicado. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Jordi Santos, con un estilo visual sobrio y poético, y de una portada creada por Candela Sierra, reciente ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025. El adelanto ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, que destacan la profundidad de la letra y la fuerza emocional de la interpretación.

Considerado uno de los nombres imprescindibles de la música independiente en España, Nacho Vegas ha mantenido en los últimos años una intensa actividad creativa, combinando la publicación de discos con giras internacionales y colaboraciones con artistas como Christina Rosenvinge, Enrique Bunbury o Mikel Erentxun. Con Vidas semipreciosas, el asturiano busca reafirmar su lugar en la escena musical como una de las voces más personales y comprometidas.