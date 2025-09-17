jueves 18  de  septiembre 2025
MÚSICA

Yuma transforma el desamor en arte con su nuevo sencillo "La respuesta incorrecta"

Conocido por su estilo de “tropical oscuro”, Yuma fusiona raíces cubanas con la energía de Los Ángeles, dando vida a un sonido híbrido

El joven artista Yuma es conocido por su estilo de “tropical oscuro”.

El joven artista Yuma es conocido por su estilo de “tropical oscuro”.

Cortesía
El cantante Yuma busca fusionar distintas tendencias musicales.&nbsp;

El cantante Yuma busca fusionar distintas tendencias musicales. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Vulnerabilidad y rebeldía se encuentran en la nueva propuesta de Yuma, artista latino en ascenso que presenta “La respuesta incorrecta”, un tema que convierte los errores del corazón en himnos de autenticidad.

Conocido por su característico estilo de “tropical oscuro”, Yuma fusiona raíces cubanas con la energía de Los Ángeles, dando vida a un sonido híbrido que viaja entre el trap urbano, el pop/rock melancólico y el reparto cubano.

Lee además
El cantante Luis Vásquez. 
MÚSICA

Cantante Luis Vásquez presenta el sencillo "Ahora"
Jessy Ángeles y Wow Popy.
MÚSICA

Jessy Ángeles estrena junto a Wow Popy su nuevo sencillo “DOLLAR$”

El sencillo se acompaña de un visualizer dirigido por CSPR y David Williams, donde la caminata nocturna de Yuma por las calles desoladas de Los Ángeles refleja la soledad y la introspección que marcan esta etapa de su vida.

“Esta canción nace de una experiencia muy personal, de esos momentos donde sabes que alguien no es lo mejor para ti, pero aun así lo eliges. Todos tenemos nuestra respuesta incorrecta en el amor”, confiesa Yuma. “Esta canción nace de una experiencia muy personal, de esos momentos donde sabes que alguien no es lo mejor para ti, pero aun así lo eliges. Todos tenemos nuestra respuesta incorrecta en el amor”, confiesa Yuma.

El tema fue producido junto a Dimelovibes y Gatillo, productores clave en su propuesta musical, logrando un balance entre lo bailable y lo melancólico, con guitarras melódicas y beats urbanos que transmiten fuerza y vulnerabilidad a la vez.

Con este lanzamiento, Yuma no solo reafirma su autenticidad artística, sino que también consolida el camino iniciado con su EP “Detrás de mi ventana”, que lo posicionó en playlists editoriales y charts como el Local Pulse de Miami, además de darle reconocimiento con temas como “Tatuajito”, “Mi mamá me dijo” y “Mentiras”.

“La respuesta incorrecta” está disponible en todas las plataformas digitales.

Puede conocer más en Instagram, así como en Merch oficial, Spotify, y TikTok.

Embed

Temas
Te puede interesar

Los Amigos invisibles estrenan el sencillo "Sugga Daddy"

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet

Nutricionista revela 8 obstáculos que impiden llevar una vida más saludable (y cómo superarlos)

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, son recibidos por el príncipe William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, a su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025, para iniciar su segunda visita de Estado. 
CORONA

Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara