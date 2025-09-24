miércoles 24  de  septiembre 2025
Confirman que Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

El regreso de Miss Universo a Puerto Rico representa también una oportunidad para la isla de proyectarse como destino turístico y cultural

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo.&nbsp;

AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Puerto Rico se prepara para brillar en el escenario internacional, ya que la edición número 75 de Miss Universo, se celebrará en la isla en noviembre de 2026. El anuncio fue realizado oficialmente por la Miss Universe Organization despertando gran entusiasmo entre los seguidores del certamen y los sectores turísticos y culturales de la isla.

El certamen se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, en San Juan, un recinto con capacidad para aproximadamente 18500 personas. Cabe mencionar que el país ha tenido una larga tradición en el concurso, con varias reinas que se han coronado a lo largo de la historia, como Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La edición 2026 marcará el 75.º aniversario del certamen, lo que la convierte en una celebración especial, con actividades previas que incluirán eventos culturales, artísticos y sociales a lo largo de toda la isla. Se espera la participación de más de 130 concursantes de distintos países, quienes competirán por la codiciada corona en una gala que combinará moda, música y cultura.

Preparativos y retos

Organizar un evento de esta magnitud implica enfrentar diversos desafíos, como garantizar la seguridad de participantes y asistentes, coordinar el transporte, gestionar la infraestructura técnica y audiovisual del recinto y asegurar que todos los ensayos y presentaciones se realicen sin contratiempos.

La estrategia de promoción global también será clave para atraer audiencias de más de 160 países, consolidando la presencia internacional de Puerto Rico como sede de eventos de alto perfil.

Además, la organización ha resaltado la importancia de combinar la competencia de belleza con la promoción de la cultura puertorriqueña. Las actividades previas al concurso incluirán presentaciones artísticas, recorridos culturales y experiencias gastronómicas que permitirán a los visitantes y a las delegadas conocer la riqueza cultural de la isla más allá del escenario principal.

Puerto Rico protagonista

El regreso de Miss Universo a Puerto Rico representa no solo un evento de entretenimiento, sino también una oportunidad para la isla de proyectarse como destino turístico y cultural de primer nivel. Durante décadas, Puerto Rico ha sido un referente en concursos de belleza y este regreso refuerza su legado, destacando la tradición, talento y hospitalidad de su gente.

Con la celebración del 75.º Miss Universo en 2026, Puerto Rico se prepara para recibir al mundo, mostrar su cultura, y convertirse en epicentro de la belleza internacional en un evento que promete ser histórico tanto para los habitantes locales como para los fanáticos de todo el planeta.

