viernes 19  de  junio 2026
MÚSICA

El artista Wallance presenta el sencillo "Mírame el Estrés"

Mírame el Estrés retrata esa sensación de libertad que aparece cuando las críticas dejan de tener peso

El artista Wallance.

El artista Wallance.

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista de Buenaventura presenta Mírame el Estrés, un sencillo que habla sobre mantenerse enfocado en los propios objetivos, ignorar las críticas y seguir avanzando con la tranquilidad de quien sabe hacia dónde va. Lejos de responder a la envidia o a los comentarios negativos, la canción adopta una postura distinta: disfrutar el proceso, celebrar los logros y demostrar que la mejor respuesta siempre será seguir creciendo.

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Con una interpretación segura, desafiante y relajada, Wallance construye una canción que conecta con una generación acostumbrada a convivir con la opinión constante de los demás.

Mírame el Estrés retrata esa sensación de libertad que aparece cuando las críticas dejan de tener peso. La canción transmite un mensaje claro: mientras algunos se preocupan por ver fracasar a otros, hay quienes prefieren invertir su tiempo en vivir, crear y construir su propio camino.

Trayectoria artística

Nacido y criado en Buenaventura, Kevin Andrés Mina Maturana, conocido artísticamente como Wallance, comenzó su recorrido en la música a través de las batallas de freestyle en 2020. Allí empezó a desarrollar una identidad propia marcada por la fuerza de sus rimas, su particular color de voz y una conexión natural con el público.

Durante 2025, su nombre comenzó a ganar relevancia dentro de la escena urbana colombiana gracias al trabajo realizado junto a su colectivo Trapseason. Canciones como Drippin impulsaron su crecimiento y le permitieron llevar su propuesta a diferentes ciudades del país, consolidando una comunidad de seguidores que se identifica con la autenticidad de sus letras y la energía de sus presentaciones en vivo.

Ahora, en 2026, Wallance continúa fortaleciendo su proyecto artístico junto a Slow Records, apostando por una propuesta que busca trascender fronteras y posicionarlo como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la nueva generación del trap colombiano.

"Esta canción nace de entender que no todo merece una respuesta. A veces la mejor manera de demostrar quién eres es seguir trabajando, disfrutando lo que haces y dejando que los resultados hablen por ti", comenta Wallance.

Con Mírame el Estrés, el artista reafirma una filosofía que cada vez encuentra más eco entre sus seguidores: vivir sin cargar el peso de la opinión ajena y convertir la tranquilidad en una forma de resistencia.

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