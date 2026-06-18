Bon Jovi inicia su primera gira luego de cirugía de cuerdas vocales

Jon Bon Jovi asiste a la ceremonia en la que Def Leppard recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

MIAMI.- Jon Bon Jovi está listo para volver a los escenarios tras someterse a una delicada cirugía de las cuerdas vocales que lo mantuvo alejado un tiempo. El banda iniciará la gira Forever Tour el 7 de julio en Nueva York, y tiene fechas programadas en agosto y septiembre en ciudades de Reino Unido e Irlanda.

En una entrevista que concedió a People , el intérprete señaló que esta gira es un renacimiento.

Fue en 2022, cuando al finalizar su última gira, el rockero se sometió a una medialización de las cuerdas vocales, luego de que una de ellas estuviera dañada. A Jovi le sorprendió el diagnóstico, pues asegura que siempre cuidó su mayor instrumento y se alejó de los excesos.

"Nunca hice nada que pudiera dañar mis cuerdas; no tenía excesos. Soy un vocalista profesional. He practicado mi oficio. Así que cuando un médico tuvo que explicarme que una de mis cuerdas vocales se estaba atrofiando, me resultó desconcertante", recordó.

Sin embargo, aunque la cirugía fue exitosa, se tomó un tiempo para trabajar en sus cuerdas vocales, ejercitar su voz con el objetivo de volver a los escenarios.

"Estoy completamente recuperado. Fue más largo de lo que esperaba, pero tenía que ser así. Nunca perdimos la fe".

Regreso

Si bien el regreso a los escenarios fue incierto, el artista señaló que sus compañeros le dieron su apoyo durante todo el proceso de recuperación.

"Nunca dudaron de mí, ni buscaron trabajo ni decidieron retirarse. Los sacrificios que cada uno de ellos ha hecho para estar a mi lado son algo extraordinario".

Ahora, asegura que la banda, conformada por el teclista David Bryan, el percusionista Everett Bradley, el bajista Hugh McDonald, el guitarrista John Shanks, el baterista Tico Torres y el guitarrista Phil X, y él, se encuentra en uno de los mejores momentos creativos.