Hermann Tertsch recibe en Estados Unidos el Premio Emilia Bernal 2026

MIAMI.- Hermann Tertsch , periodista, escritor y eurodiputado español, ha sido distinguido en Estados Unidos con el Premio Emilia Bernal 2026 , reconocimiento que destaca su trayectoria en la defensa de la libertad, la democracia y los valores occidentales por medio de su labor periodística y política.

La información fue dada a conocer por la escritora Zoé Valdés, quien en X replicando el mensaje que Emilio Bernal Labrada, Numerario y Académico de Honor de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, dio al saberse el reconocimiento.

"Estimado Don Hermann: el Premio Literario-Cultural Emilia Bernal 2026 es apenas un reconocimiento que usted cabalmente se merece por su prestigio, valor y amor por los fundamentales principios humanos y democráticos", escribió el también miembro de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.

Por su parte, Hermann Tertsch agradeció a la Fundación Emilia Bernal por el reconocimiento.

"Muchas gracias a la Fundación Emilia Bernal por este Premio Literario Cultural que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana. Me emociona mucho recibir un galardón que antes se otorgó a cubanos tan admirados por mí como Carlos Alberto Montaner y Zoé Valdés. Seguiremos en la lucha hasta poder celebrar los actos de la Fundación Emilia Bernal en la isla de Cuba liberada por fin de sus criminales secuestradores".

Embed Muchas gracias a la Fundación Emilia Bernal por este Premio Literario Cultural que lleva el nombre de la poetisa y escritora cubana. Me emociona mucho recibir un galardón que antes se otorgó a cubanos tan admirados por mí como Carlos Alberto Montaner y Zoé Valdés.

Seguiremos en… https://t.co/lJiILWwagz — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 19, 2026

Trayectoria

Nacido en Madrid en 1958, Tertsch ha desarrollado una extensa carrera vinculada al análisis internacional y la comunicación. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a la Agencia EFE, y posteriormente formó parte del diario El País como corresponsal en distintas capitales europeas y llegó a ocupar responsabilidades en la sección de Opinión del periódico.

Durante más de cuatro décadas, se ha consolidado como una voz del debate público español, tanto desde el periodismo escrito como desde la televisión y la radio. Su cobertura de acontecimientos internacionales, especialmente en Europa del Este y los Balcanes, contribuyó a proyectar su nombre como analista de asuntos geopolíticos y de política exterior.

Desde 2019 forma parte del Parlamento Europeo como miembro de la delegación española de Vox. En la actual legislatura ejerce además responsabilidades dentro del grupo Patriotas por Europa y participa en diversas comisiones y delegaciones vinculadas a las relaciones exteriores de la Unión Europea.