El Chulo reúne a artistas del género urbano en nuevo disco

En la cima del éxito

El Chulo es uno de los máximos representantes del cubatón en EEUU. Su éxito es tan abrumador que ya ha sido reconocido con tres Discos de Oro, certificados por la RIAA, por los sencillos Te estoy explicando, Qué mostra eres tú y La diabla, y es parte del catálogo de artistas ONErpm, la compañía global de música independiente más importante de Latinoamérica y casa de artistas como Ivy Queen, Pepe Aguilar, Charles Ans, entre otros.

Además, destaca por ser uno de los primeros exponentes del género urbano que ya se encuentra retomando su agenda de conciertos y viajes por el país, logrando una respuesta inmediata de sus fans.

“Nosotros somos nadie sin el público. Todo lo que hacemos es para la gente, y cantarles a mis seguidores lo extrañaba demasiado”, dijo El Chulo, quien, aunque en el pasado causó revuelo por sus problemas con la ley y escándalos en redes sociales, hoy asegura sentirse centrado y completamente enfocado en su carrera.

“El género urbano nació en la calle, y para que se mantenga vivo tiene que haber adrenalina y ‘tiradera’, sin embargo, debe hacerse con respeto. Deben ser ‘tiraderas’ en las que se demuestre el verdadero potencial que uno tiene como rapero”, dijo El Chupo, quien recientemente ha estado involucrado en polémicas acusaciones por parte de su colega del género, Chocolate.

“Cuando salí de la prisión, Dios usó como instrumento a Chocolate, a quien respeto mucho. Él fue el primer artista que me dio la mano, y luego yo tomé mi camino. A pesar de los problemas, siempre estaré agradecido de la ayuda que me brindó. Es verdad que ha habido problemas, pero por mi parte tengo mi corazón limpio. Cada quien da lo que tiene en su corazón, y en mi caso tengo amor y paz, y eso es lo que voy a dar siempre”, dijo.

Libertad para Cuba

El Chulo es parte del grupo de artistas cubanos que ha decidió abogar por la libertad en la isla, y tomar una firme posición de denuncia frente a los abusos de poder, la represión y el hambre. Lucha que sus seguidores agradecen, y que él no tranza, a pesar de sus anhelos de presentarse en la isla.

“Siempre voy a apoyar al pueblo porque yo soy del pueblo, a mí no me hizo el gobierno, y lo que esté mal lo voy a denunciar siempre. No decir lo que está pasando en Cuba sería hacerme el ciego. En mi país no hay nada bueno, todo lo que pasa es malo. Se aplasta al pueblo”.

Consultado sobre su sueño de cantar en la isla, el artista declaró: “Sería un sueño hecho realidad cantar en Cuba, pero si no se puede no importa porque la libertad de mis paisanos va primero. Así que seguiré abogando porque haya un cambio”, finalizó.