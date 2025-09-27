sábado 27  de  septiembre 2025
Águeda López conquista Times Square con libro autobiográfico

Águeda López vivió un momento inolvidable al ver su imagen y la portada de su primer libro, La niña que siempre miraba el sol, en las pantallas de Times Square

Águeda López y la portada de su libro en Time Square, Nueva York. 

MIAMI.- Águeda López celebra el éxito de su debut en las letras. Por estos días, la modelo española vivió un momento inolvidable al ver su imagen y la portada de su primer libro, La niña que siempre miraba el sol, proyectadas en las emblemáticas e imponentes pantallas de Times Square en Nueva York.

Reconocida por su trayectoria en las pasarelas más prestigiosas del mundo y por haber engalanado las portadas de Vogue, Marie Claire España, Harper's Bazaar Vietnam o Vanity Fair, entre otras revistas, López disfruta ahora una nueva etapa de su carrera con una obra íntima y conmovedora que narra un viaje de sueños, resiliencia y esperanza.

El impacto de su libro ha trascendido fronteras, posicionándola no sólo como un icono de la moda, sino también como una voz inspiradora en la literatura contemporánea.

“Estar en Times Square con mi libro es un sueño cumplido, un recordatorio de que los sueños se alcanzan con trabajo y fe en uno mismo”, expresó la autora con emoción.

La niña que siempre miraba el sol ya está a la venta en Amazon, así como en librerías en España, Latinoamérica y Estados Unidos, y se perfila como una lectura imprescindible para quienes buscan inspiración, motivación y un mensaje de luz en tiempos de desafíos.

