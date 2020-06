El filme "La red avispa", una gran decepción

El director y guionista francés Olivier Assayas intenta llevar al cine la historia de cinco espías cubanos, infiltrados en esa red, basándose en el libro del escritor brasileño Fernando Morais, The Last Soldiers of the Cold War. Pero olvidó que esta no es una de esas fascinantes historias de espionaje sacadas de la ficción, sino que se trata de hechos reales y que desempolvarlos, habría requerido investigar para evitar ahondar en heridas que aún están muy frescas en la memoria colectiva del exilio cubano de Miami. Los conocedores de los hechos, consideran esta obra cinematográfica como un insulto a la verdad, una oda inconcebible a la tan repudiada dictadura, que durante más de medio siglo ha causado tanto daño y separado a tantas familias.