El hijo mayor de Michael Jackson anuncia compromiso con Molly Schirmang

El joven de 28 años, hijo de Michael Jackson con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema “I Just Can’t Stop Loving You”

MIAMI.- Prince Jackson, primogénito del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson , compartió una de las noticias más importantes de su vida personal, su comprometió con Molly Schirmang, su novia de toda la vida. El anuncio lo hizo a través de una emotiva publicación en Instagram, donde mostró imágenes del momento y recordó a su padre con un gesto cargado de simbolismo.

El joven de 28 años, hijo de Michael con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema de 1987 de su padre, I Just Can’t Stop Loving You. En la primera imagen aparece besando a Molly en un parque, ambos vestidos de blanco, mientras ella luce su anillo de compromiso .

En el pie de foto escribió un mensaje que resume la solidez de su relación: “8 años down to go. Hemos pasado mucho tiempo juntos y creado recuerdos increíbles. Viajamos por el mundo, nos graduamos y crecimos tanto juntos. Estoy emocionado por este siguiente capítulo de nuestras vidas… Te amo, babs”.

Historia de amor

La pareja lleva más de ocho años de noviazgo, tiempo en el que han compartido experiencias fundamentales, desde su graduación conjunta en la Universidad Loyola Marymount en 2019 hasta múltiples viajes, excursiones y aventuras. En el carrusel también se incluyeron momentos familiares entrañables, como una fotografía de Prince junto a su abuela, Katherine Jackson, de 95 años, quien aparece sonriente junto a los futuros esposos.

La noticia no tardó en recibir felicitaciones por parte de familiares y amigos. Entre los primeros en reaccionar estuvieron Brandi Jackson, prima de Prince, y Taryll Jackson, sobrino de Michael, quienes expresaron públicamente su alegría por la pareja.

Desde que comenzaron su relación en 2017, Prince y Molly se han caracterizado por mantener un perfil bajo frente a los reflectores, compartiendo en redes sociales solo pequeños destellos de su vida juntos.

Con esta noticia, el hijo mayor del ícono musical da un paso decisivo hacia el futuro, acompañado de la mujer con la que ha construido una sólida historia de amor que ahora se encamina al altar.