miércoles 27  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

El hijo mayor de Michael Jackson anuncia compromiso con Molly Schirmang

El joven de 28 años, hijo de Michael Jackson con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema “I Just Can’t Stop Loving You”

El joven de 28 años, hijo de Michael Jackson con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema “I Just Can’t Stop Loving You”

El joven de 28 años, hijo de Michael Jackson con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema “I Just Can’t Stop Loving You”

Captura de pantalla/Instagram/@princejackson
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Prince Jackson, primogénito del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson, compartió una de las noticias más importantes de su vida personal, su comprometió con Molly Schirmang, su novia de toda la vida. El anuncio lo hizo a través de una emotiva publicación en Instagram, donde mostró imágenes del momento y recordó a su padre con un gesto cargado de simbolismo.

El joven de 28 años, hijo de Michael con Debbie Rowe, publicó un carrusel de fotografías acompañado del tema de 1987 de su padre, I Just Can’t Stop Loving You. En la primera imagen aparece besando a Molly en un parque, ambos vestidos de blanco, mientras ella luce su anillo de compromiso.

Lee además
Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
POLÉMICA

Chris Martin aborda infidelidad durante concierto de Coldplay
Miley Cyrus promete un giro extremadamente experimental en su próximo disco
CELEBRIDADES

Miley Cyrus celebra el cumpleaños de Billy Ray con un regalo muy especial

En el pie de foto escribió un mensaje que resume la solidez de su relación: “8 años down to go. Hemos pasado mucho tiempo juntos y creado recuerdos increíbles. Viajamos por el mundo, nos graduamos y crecimos tanto juntos. Estoy emocionado por este siguiente capítulo de nuestras vidas… Te amo, babs”.

Historia de amor

La pareja lleva más de ocho años de noviazgo, tiempo en el que han compartido experiencias fundamentales, desde su graduación conjunta en la Universidad Loyola Marymount en 2019 hasta múltiples viajes, excursiones y aventuras. En el carrusel también se incluyeron momentos familiares entrañables, como una fotografía de Prince junto a su abuela, Katherine Jackson, de 95 años, quien aparece sonriente junto a los futuros esposos.

La noticia no tardó en recibir felicitaciones por parte de familiares y amigos. Entre los primeros en reaccionar estuvieron Brandi Jackson, prima de Prince, y Taryll Jackson, sobrino de Michael, quienes expresaron públicamente su alegría por la pareja.

Desde que comenzaron su relación en 2017, Prince y Molly se han caracterizado por mantener un perfil bajo frente a los reflectores, compartiendo en redes sociales solo pequeños destellos de su vida juntos.

Con esta noticia, el hijo mayor del ícono musical da un paso decisivo hacia el futuro, acompañado de la mujer con la que ha construido una sólida historia de amor que ahora se encamina al altar.

Temas
Te puede interesar

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

Miami celebra la primera corona internacional de Cuba en Miss Teen Earth

Kris Jenner habla por primera vez sobre rejuvenecimiento facial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Te puede interesar

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?