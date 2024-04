El lector por horas, exquisita obra de teatro en Miami

“La madre no está y al principio de la obra no sabemos por qué no está, ni cuál fue el accidente que causó la ceguera de la joven amante de literatura. Tampoco sabemos nada del lector, que es un personaje enigmático. Pero poco a poco, a través de las sesiones de lectura y los diálogos entre los personajes, vamos encontrando pistas que nos dan una idea de qué fue lo que pasó y por qué cada personaje es como es”, apuntó Romero.

Del autor hemos disfrutado en Miami las obras Vacío, Ñaque, Ay, Carmela y De piojos y actores, y El lector por horas es una pieza que fue escrita por Sinisterra hace 23 años y denota un rico desarrollo de palabras y trama.

“Es una obra de teatro inteligente para un espectador que le guste disfrutar el arte en la palabra, en la actuación, en la puesta en escena. Que le guste sobre todo pensar”, resaltó la directora.

Romero cuenta con la actuación de Ariel Texidó, Andy Barbosa y Anel Perdomo para llevar a cabo esta producción teatral, que anticipa una exquisita representación.

“Son tres excelentes actores, muy creativos, y están completamente entregados a sus personajes. A Ariel y a Andy ya los conocía, pero no les había visto personajes como los que están desarrollando aquí, y Anel, que se está estrenando en Miami, es una revelación. Ya verán”, apuntó.

La producción de la puesta en escena está a cargo de Gigi González, el diseño escenográfico está concebido por Pedro Balmaseda y Jorge Noa de Nobarte, y la música ha sido compuesta para la ocasión por Pepín Rivero.

La compañía MarGi Happenings anticipa una gira por festivales con esta representación teatral.

En Miami contarán con tres únicas funciones: jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril, a las 8 PM, en Teatro Manuel Artime, 900 SW, 1st Street.

Entradas por Evenbrite, puede hacer clic aquí, o directamente a MarGi Happenings aquí en Internet.

Más información: 305-975-0744