El legado de la "Lola de España" a la "Lola del Mundo"

Aunque para algunos expertos su talento fue discutible, como aquel escrito que hizo The New York Times en los años 70 acerca de su presentación en el Madison Square Garden: "Lola Flores, una artista española, no canta ni baila, pero no se la pierdan”, hoy en día no se puede negar la genética de talento que ha dejado la "Faraona" en su descendencia.