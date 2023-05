El mundo lamenta la partida de Tina Turner

"Hoy despedimos a Tina Turner, una de las grandes estrellas que me llenó de rock el corazón y con la que pude compartir el escenario. Se va un icono, La Reina del Rock and Rock. Descanse en paz", escribió el cantante Emmanuel.

Embed Hoy despedimos a #TinaTurner, Una de las grandes estrellas que me llenó de rock el corazón y con la que puede compartir el escenario, se va un icono “la reina del rock” descanse en Paz pic.twitter.com/zYNByziaNb — Emmanuel (@EmmanuelOficial) May 24, 2023

"Ha fallecido Tina Turner. Hilo de 19 tweets. Hoy, 24 de mayo, ha fallecido Anna Mae Bullock, Tina Turner (n. 1939), cantante de R&B, soul, pop y rock durante cinco décadas, conocida como The Queen of Rock and Roll", detalló el profesor de historia y cultura David Senabre, al detallar datos biográficos de la artista.

Embed #OnThisDay #DOTD #Singer #TinaTurner



HA FALLECIDO TINA TURNER.



Hilo de 19 tweets.



Hoy, 24 de mayo, HA FALLECIDO Anna Mae Bullock, TINA TURNER (n. 1939), cantante de R&B, Soul, Pop y Rock, durante 5 décadas, conocida como "The Queen of rock and roll". pic.twitter.com/qsIUgqzDMN — David Senabre (@_David_Senabre_) May 24, 2023

"Que descanse en paz, @tinaturner. La mejor", escribió la pianista Lena Burke.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LENA BURKE (@lenaburkemusic)

"Simplemente la mejor. Recordando a la Reina del Rock and Roll, Tina Turner. Foto de aquí en 1969 cuando abrió para The Rolling Stones", rememoró el recinto deportivo en California The Forum.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Kia Forum (@thekiaforum)

"¡Simplemente la mejor! @tinaturner, descansa en paz, leyenda. Tan orgulloso de haberte conocido, dinámica leyenda sagitario", expresó la periodista Christina Politi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christina Politi (@cosmopoliti)

"Hasta siempre, Tina. Toca decir adiós a una leyenda de la música. La cantante ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad. Te lo contamos en LOS40.com", indicó la comunidad musical LOS40.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS40 (@los40spain)

"Ella lanzó éxitos como What's Love Got to Do with It, ganó ocho premios Grammy y vendió más de 100 millones de discos. La consejera dijo que murió después de una larga enfermedad en su casa en Suiza. Tina Turner, cantante estadounidense considerada la Reina del Rock and Roll, ha muerto a los 83 años. La muerte fue confirmada por su ayudante este miércoles, 24", publicó la emisora radial 90 FM Blumenau.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 90FM Blumenau (@90fmblumenau)

"La música está de luto, Tina Turner muere a los 83 años. Que en paz descanse", dijo Univision.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Univision (@univision)

"Tina Turner fallece a sus 83 años. La conocida cantante de What's Love Got to Do with It falleció en Suiza tras padecer una larga enfermedad", informó Telemundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo (@telemundo)

FUENTE: REDACCIÓN