Selena Gómez asegura que no le teme al envejecimiento: "No tengo miedo para nada"

MIAMI.- Selena Gómez no le teme a los cambios. O, al menos, no a aquellos que su cuerpo y apariencia enfrenta como consecuencia de los años. En una reciente entrevista que concedió a la revista People , a propósito de recibir el premio Beauty Impact Award, la actriz y cantante abordó cómo envejecer no le asusta.

“Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer. Sí, las cosas van a cambiar y algunas se van a debilitar, pero estás viva... Creo que la edad es solo un número en muchos sentidos”, comentó la fundadora de Rare Beauty.

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Cambios en su estilo

En este sentido, y haciendo referencia a la tendencia en redes sociales sobre cómo el mundo se veía hace 10 años, la exestrella Disney alegó que aquella época fue divertida, pero rechaza la idea de aquellos quienes la juzgan por no parecerse a la Selena de hace una década.

“Para ser sincera, los recuerdos de 2016 y todo eso son muy divertidos, pero la gente se pone muy intensa. Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo en esa época de mi vida. No sé... quizás era más interesante porque ahora estoy tranquila, lo cual es genial. Pero fue una época tan agitada en mi vida... por supuesto que tenía que lucir un maquillaje de ojos ahumado. ¡Quería verme genial!”, comentó.

Si bien aún le gusta lucir algunos estilos de aquellos días, asevera que la filosofía en cuanto al estilo de maquillaje que le gusta usar ha cambiado.

"Ahora me hago un ahumado de ojos, y se ve un poco diferente. Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder. A veces a la gente no le gusta el look de belleza natural, pero esa es mi identidad ahora, conectar con la belleza natural".

En este sentido, la empresaria se identifica más en este momento con maquillajes más sencillos: un poco de prebase, su nueva base de maquillaje, cejas laminadas, rubor, máscara de pestañas y labial.

Salud mental

Asimismo, señaló que le habría encantado tener en su juventud la confianza que su hermana menor, Gracie, tiene hoy.

“Mi hermana es mucho más genial que yo. Tiene 13 años y mucha más confianza en sí misma. Le entusiasma mucho probar cosas nuevas, pero también sabe que no las necesita".

Y ese, insiste, es el objetivo de su plataforma: "Cómo podemos crear una comunidad para personas que realmente se sientan vistas y queridas. Buscamos constantemente cómo podemos ayudar en el ámbito de la salud mental. Es sumamente importante para mí”.