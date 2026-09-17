jueves 17  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio

Ambas figuras del cine y el teatro expresaron que mantendrán un vínculo cercano por el compromiso de crianza que comparten hacia sus dos hijos en común

Los actores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski llegan al estreno de la serie de Apple TV+ The Crowded Room en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 1 de junio de 2023.

Los actores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski llegan al estreno de la serie de Apple TV+ "The Crowded Room" en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el 1 de junio de 2023.

AFP / ANGELA WEISS

MIAMI.- Los actores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski anunciaron el fin de su matrimonio tras nueve años de unión. La pareja confirmó la noticia a través de una declaración conjunta enviada a la revista People, donde explicaron que llevaban un periodo distanciados y que la decisión de tomar caminos separados resulta la más adecuada para el bienestar de su entorno familiar.

Ambas figuras del cine y el teatro expresaron que mantendrán un vínculo cercano por el compromiso de crianza que comparten hacia sus dos hijos en común, Nina, nacida en 2017, y Thomas Jr., nacido en 2020.

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Separación por mutuo acuerdo

La historia de los actores comenzó en 2015 al coincidir en la obra off-Broadway The Way We Get By, para luego compartir elenco en el largometraje The Last Word. Tras iniciar su noviazgo en 2016 y comprometerse a los pocos meses, la pareja contrajo matrimonio en marzo de 2017 mediante una íntima ceremonia privada en el campo.

“Hemos estado separados durante un tiempo, y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia. Nos tenemos el uno al otro para siempre, ¡y eso es genial!”, manifestaron Amanda Seyfried y Thomas Sadoski en el comunicado conjunto.

Aunque los intérpretes no ofrecieron detalles sobre la fecha exacta o las causas que motivaron la ruptura, ratificaron que priorizarán la estabilidad y la privacidad de sus hijos en esta nueva etapa.

FUENTE: Con información de AFP

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