jueves 17  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Millie Bobby Brown da la bienvenida a su segundo bebé con esposo Jake Bongiovi

Hace casi un año, la actriz de Stranger Things anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de The Electric State de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Kevin Winter
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Millie Bobby Brown ,actriz de Stranger Things, de 22 años, y su esposo Jake Bongiovi, de 24, han dado la bienvenida a su segundo hijo mediante adopción, según informa una fuente a la revista People.

Recientemente, Brown dio una pista sobre su familia en crecimiento en una publicación de Instagram del 7 de septiembre.

Lee además
El cantante colombiano J Balvin y su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024. 
CONTROVERSIA

J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década de relación
La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.
CELEBRIDADES

Emiten mensaje de Dolly Parton grabado previo a su muerte para agradecer un premio

La actriz compartió un video en el que se la veía sosteniendo a su hija, mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho. La vista del nuevo miembro de la familia quedaba oculta mientras la pareja paseaba con alpacas por la cadena montañosa de los Dolomitas, en Italia.

Primera hija

Hace casi un año, Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados por emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad (...) Y entonces, ya éramos tres", escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2025.

En una entrevista realizada en junio en el programa Not Gonna Lie with Kylie Kelce, la estrella de Enola Holmes afirmó que "siempre" había querido adoptar.

"Siempre formó parte de los sueños de mi infancia. Cada vez que estaba en casa y tenía, ya sabes, unos 5 o 6 años, mis padres decían: "Tenías tus muñecos bebés". Todos ellos eran adoptados. Nunca tuve ninguno propio. Y jamás fingí estar embarazada", explicó.

Temas
Te puede interesar

Aumentan rumores de demolición del Kennedy Center

"Spider-Man: Brand New Day" se convierte en el filme más taquillero de la historia en EE.UU.

Luis Enrique: "Hay un pedacito de mí en cada una de esas canciones"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
ECONOMíA

Reserva Federal sube la tasa referencial de interés ¿Cuál es el impacto?

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
BRASIL

Por primera vez una encuesta da a Bolsonaro por encima de Lula, sigue el empate técnico

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Imagen referencial
PREOCUPACIÓN

Florida registra cuarta muerte por bacteria "comecarne" en 2026

Te puede interesar

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Por Daniel Castropé
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York decide arresto domiciliario de Cilia Flores a partir del 8 de octubre proximo

Imagen del NHC este jueves 17 de septiembre de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.
POLÉMICA

Aumentan rumores de demolición del Kennedy Center

Comisión de Miami-Dade debate el presupuesto 2026-2027.
PLAN DE GASTOS

Miami-Dade debate presupuesto récord bajo presión por recortes al transporte