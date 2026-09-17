Millie Bobby Brown da la bienvenida a su segundo bebé con esposo Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Millie Bobby Brown ,actriz de Stranger Things, de 22 años, y su esposo Jake Bongiovi, de 24, han dado la bienvenida a su segundo hijo mediante adopción, según informa una fuente a la revista People.

Recientemente, Brown dio una pista sobre su familia en crecimiento en una publicación de Instagram del 7 de septiembre.

La actriz compartió un video en el que se la veía sosteniendo a su hija, mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho. La vista del nuevo miembro de la familia quedaba oculta mientras la pareja paseaba con alpacas por la cadena montañosa de los Dolomitas, en Italia.

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Primera hija

Hace casi un año, Brown anunció que ella y Bongiovi habían dado la bienvenida a su primera hija juntos.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados por emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad (...) Y entonces, ya éramos tres", escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2025.

En una entrevista realizada en junio en el programa Not Gonna Lie with Kylie Kelce, la estrella de Enola Holmes afirmó que "siempre" había querido adoptar.

"Siempre formó parte de los sueños de mi infancia. Cada vez que estaba en casa y tenía, ya sabes, unos 5 o 6 años, mis padres decían: "Tenías tus muñecos bebés". Todos ellos eran adoptados. Nunca tuve ninguno propio. Y jamás fingí estar embarazada", explicó.