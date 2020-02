El pianista Danilo Pérez: "La música sana, mejora la salud mental y sube el ánimo"

“Desde niño tuve la bendición de tener un padre que impulsó la música en mi vida como herramienta para el crecimiento humano. Y eso me hizo descubrir que la música es importante como terapia y experiencia de vida. Los seres humanos tenemos que mejorar nuestra conducta y nuestra relación con la naturaleza, y eso -en parte- se logra a través del arte. Hemos provocado un inmenso desastre en el mundo, estamos desconectados los unos de los otros, y nos estamos convirtiendo en nuestra mayor amenaza. Ojalá festivales como estos nos ayuden a reflexionar y a compartir momentos inolvidables con la familia y los amigos”, dijo Pérez a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el encuentro que se llevará a cabo el viernes 14 y el sábado 15 de febrero en el Teatro Manuel Artime.

“Estoy preparando un repertorio que contiene varios proyectos que he hecho a lo largo de mi carrera. Incluiré canciones latinoamericanas con motivos sociales, canciones de amor de Rubén Blades como Paula C, una pieza que escribí hace un tiempo y que se llama Suite For the Americas, y que habla sobre la unidad de culturas, además de cosas nuevas dedicadas a personas importantes y a mujeres influyentes en mi vida”, adelantó Pérez.

Sobre el festival

Con presentaciones de Ramiro Aguirre y su Charanga, Joe Bataan, Yamit and The Vinyl Blvd y Danilo Pérez y su Trío, el Festival Internacional de Jazz de Miami continúa reuniendo a la comunidad académica local, tanto estudiantes como profesores, para que los futuros talentos puedan ser parte de un evento familiar que celebra lo mejor de la música.

La idea, según sus organizadores, es que el festival sea un semillero de artistas y un encuentro que permita cultivar y potenciar el talento local, y que destaque a Miami como el destino ideal para los amantes del jazz en todo el mundo.

“Los festivales juegan un papel muy importante, porque sensibilizan el interior del individuo y a las comunidades donde se llevan a cabo. Nos impulsan a ser participativos y a trabajar juntos. Invito a toda la gente a que sea parte de estos eventos porque la música sana, mejora la salud mental y sube el ánimo. Actividades como estas ayudan a restaurar la sociedad, y vale la pena ir en familia”, finalizó.

Para más del Festival Internacional de Jazz de Miami o adquirir boletos, visite www.miamiinternationaljazzfest.org.