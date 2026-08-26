Tini Stoessel descubre que no controla su millonario patrimonio tras auditoría

La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.

MIAMI.- A pocos días de anunciar su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul, Tini Stoessel vuelve al centro mediático por una polémica familiar: la artista ha descubierto que no tiene control sobre su patrimonio , el cual ha sido controlado por su padre, Alejandro Stoessel, desde los inicios de su carrera y asciende a más de 70 millones de dólares, según reporta El Clarín .

El medio informa que fue gracias a la compra frustrada de una cartera de 2.500 euros que notó la existencia de una irregularidad. "Según trascendió, su tarjeta fue denegada y, al consultar con el banco, se enteró de que su padre le había puesto un límite de 2.000 euros por compra".

Investigación

Entonces, la intérprete solicitó una auditoría para conocer con exactitud su patrimonio, descubriendo todas las ganancias que ha facturado, desde que protagonizó Violetta hasta la actualidad, estarían a nombre de su padre y las empresas que posee, sin que ella tenga un mínimo de participación en las mismas.

Además, en las sociedades que el progenitor tiene con su hijo Francisco, las cuales: "facturan gracias a la imagen, contratos comerciales, música y shows de Tini, el nombre de la artista no aparece en ningún lugar", agrega el medio.

Aparentemente, la estrategia de Alejandro Stoessel era para proteger a la cantante y actriz de temas judiciales.

No obstante, la auditoría reveló que Tini posee un patrimonio de más de 70 millones de dólares, y que en la primera parte de su gira Futttura, facturó alrededor de 43 millones de dólares, y tan solo percibió 300 mil.

"Si bien la cantante habría firmado documentos vinculados a distintas empresas, eso no implicaría que cediera sus derechos comerciales o de imagen. Además, algunas sociedades y empleados de las empresas habrían recibido ingresos de proyectos de la artista sin haber participado de su creación, mientras que Tini no figuraría autorizada para operar determinadas cuentas", reseña El Clarín.

Nuevo comienzo

Asimismo, se pudo conocer que desde hace tres meses Alejandro Stoessel ya no representa a Tini. Sin embargo, los contratos que firmó para futuros proyectos, incluyendo el resto de la gira y grabación de discos, serán cobrados por cualquiera de las empresas que posee y a las que la argentina no puede acceder.

Tras romper relaciones con su padre, Tini abrió en junio una cuenta bancaria a su nombre.

El equipo legal de la cantante busca recuperar el control de su carrera, así como el control del patrimonio que ha construido por más de una década.

Se desconoce si emprenderá acciones legales contra Alejandro, puesto que la investigación busca descubrir si durante el periodo en que su padre manejó el dinero ocurrieron irregularidades o movimientos ilícitos como estafas al Estado o administración fraudulenta y la defraudación como delitos.

De confirmarse, la fiscalía debe hacer una pericia y se podría dar una pena de 1 a 6 años por cada delito. En caso de que se cometieran varios crímenes, la pena se eleva a tres años más.

Sin embargo, una fuente cercana a Stoessel señaló que no existe ningún conflicto familiar y que Tini solo organiza el patrimonio de cara a la boda. “Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse”, dijo la fuente a LAM (América).

“No tiene que ver con reclamos a su papá. Lo que me dice este amigo de Alejandro es que ella necesita ordenarlo. Imaginate todo lo que tiene, todas las campañas… No hay conflictos con él. Sí hay una transición. Lo que me dice es que Alejandro habla con Tini y que cuando ve todas estas noticias se ríe. Cree que hay muchas malas interpretaciones y mucho invento”.