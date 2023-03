"El propósito de la vida debemos encauzarlo hacia una misión"

“Nadie está preparado para enfrentar una situación de salud tan dramática y grave. No tenemos idea de cómo reaccionar, hasta que lo afrontamos [...] Por eso Dios me dio la oportunidad de poder platicar, de escribir sobre esto, y de compartir mi testimonio”, dijo Toño Mauri a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Acostumbrado a llevar una vida agitada, llena de compromisos sociales, y cargada de proyectos profesionales, el actor y productor -con el incondicional apoyo de su familia- tuvo que replantear su vida desde la vulnerabilidad.

“Yo vivía trabajando. Iba de un lado para otro, y me podía pasar un año entero dentro de un foro. Pasaba la mitad del tiempo en Miami y la otra mitad en México. Aerolíneas, Televisa, iba y venía. Hasta que me ocurre esto, que me hace meditar sobre mi manera de vivir, de ser y de pensar. Es una experiencia que me hace cambiar porque constituye una segunda oportunidad en la que estoy viviendo diferente, y encontrando cosas maravillosas, que siempre estuvieron ahí, pero las cuales tenía abandonadas”, reflexionó.

“Las prioridades cambiaron, y siento que esta nueva etapa es maravillosa. Llena de bendiciones y de un entendimiento de la vida que me fortalece en todos los aspectos: fe, familia, trabajo. Estoy contento y motivado. Comprometido con Dios y con la persona que me donó mis pulmones [...] La voluntad de Dios y su inmensa misericordia me permiten seguir viviendo”, dijo emocionado.

Fortaleciendo el don de la fe

Toño Mauri cautiva a los lectores no sólo por su nivel de humildad y sinceridad, sino también por relatar de forma genuina y mística cómo sintió la presencia de Dios, y cómo esta fuerza sobrenatural y omnipresente lo ayudó a sobrevivir.

“Él estaba allí. Yo lo sentía. Fue la fuerza que me hizo soportarlo todo. Siempre he sido un hombre de fe ya que mis padres me educaron católico. Llevaba una vida apegada a Dios y a la Virgen de Guadalupe, pero no era practicante. Y es que a veces la rutina hace que la fe no se practique de forma activa, pero hoy puedo decir que Dios me ha preparado para llegar a su encuentro. La presencia de Dios fue mi fortaleza, además de la compañía de mi esposa [Carla Alemán], de mis hermanas, mis hijos, y de mi mamá”.

'Mi nueva vida, un gran milagro’ es un libro en el que Toño Mauri no sólo narra su experiencia con la enfermedad, sino que hace un recuento de su vida y de su exitosa carrera. Por lo que el autor brinda un análisis profundo en el que revela hitos que lo han marcado a nivel personal y profesional, y a través de los cuales reafirma que cada paso en su vida tiene un sentido y una razón de ser.

“Esta experiencia me ha servido para vencer mis propios límites. Hoy en día veo el miedo de otra manera, y el tiempo que empleo me esfuerzo porque sea positivo y productivo. Lo que realizo debe estar encauzado en una dirección que me permita cumplir con la misión que tengo”, dijo el actor, quien en su publicación también expone material fotográfico exclusivo a través de un código QR.

Finalmente, Toño Mauri reflexionó sobre la donación de órganos, y expresó su apoyo a la organización sin fines de lucro 'Héroes por la vida', un movimiento encabezado por Vanessa Slim.

“Estoy colaborando con ellos en promover la donación, dando cuenta de cómo se salvan las vidas, y de cómo hay una segunda oportunidad y lo que eso significa”, dijo Mauri, quien ya está reincorporado a su trabajo a través de la casa productora que creó con su hijo Toño, y con la que produce contenidos musicales, de televisión, cine, y series.

Para más información sobre el libro visite www.antoniomauriminuevavida.com.