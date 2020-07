El rapero Machine Gun Kelly confirma la muerte de su padre

Embed

Gun Kelly no especificó el motivo de la muerte, pero según información publicada el domingo pasado en el medio The New York Times, Gun Kelly se había reconciliado recientemente con su padre, quien, de acuerdo a los informes, fue hospitalizado en Denver con una enfermedad no relacionada con la pandemia del coronavirus.

"Está tan emocionado que ahora estoy tocando la guitarra. Me llamó el otro día y me dijo que realmente estaba comenzando a disfrutar mi música", dijo el artista al The New York Times. "Y está muy orgulloso de mí", agregó.

El fallecimiento de su padre ocurre justo cuando el rapero, de 30 años de edad, tenía previsto celebrar el primer aniversario de su álbum Hotel Diablo.

Tras dar la noticia desde su cuenta de Instagram, Gun Kelly recibió gran número de mensajes de condolencias por parte de otros artistas.

"Te envío todo el amor del mundo ahora mismo hermano", escribió el baterista Travis Barker.

"Enviándote todo el amor del mundo", le comentó la actriz Hailee Steinfeld.

"Te amo más de lo que sabes. Enviándote el mayor abrazo Colson", expresó la cantante Phem.