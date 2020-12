El Reguetón no es culpable

Recordemos un axioma histórico: es sabido que lo nuevo desplaza a lo antiguo, los pensamientos evolucionan generación tras generación; los jóvenes llegan, quitan, transforman e imponen nuevas reglas que muchas veces no son populares y quizás a veces son contradictorias con nuestro pasado y legado. Claro ejemplo de esto sucedió en la música clásica, allá por los siglos XIV el Ars Nova reemplazó el Ars Antiqua; en el Barroco la Seconda Pratica (segunda práctica) reemplazó la Prima Pratica (primera práctica); en el siglo XX el sistema tonal fue reemplazado por el atonal. En la música popular, el Jazz que conocemos hoy evolucionó de géneros como el Cakewalk, Ragtime, Blues hasta llegar al Free Jazz; en lo popular el Rock and Roll fue reemplazado por el Rock y Hard Rock; en Cuba, la timba desplazó al Son, la cual evolucionó del Mambo, la Guaracha, hasta los géneros más antiguos de la isla. En Latinoamérica y el Caribe, el Reguetón ha sacado literalmente de circulación géneros establecidos como el merengue, la bomba, plena, cumbia y la salsa, nos guste o no, ya está aquí amigos, acéptenlo, es una realidad.

Ahora, me formulo esta pregunta: ¿Por qué se suceden este tipo de cambios estéticos en la población? A mi criterio, todo empieza en la cúpula gubernamental, la educación, hasta el seno de la propia familia. Imaginen un mundo donde nuestros líderes asistan cada domingo a un concierto de música clásica o a una ópera; si los educadores hablaran de arte e incitaran su estudio e investigación a sus alumnos sería maravilloso; si nuestra familia acudiera habitualmente a museos, círculos literarios, obras de teatro, entonces todos trataríamos de imitar este tipo de patrón y comportamiento social. Sin este apoyo, las artes quedan varadas en el mar del olvido, y recuerden bien, lo que perdura de una civilización es la cultura.

Por desgracia, lo que se enseña hoy es el amor al "dinero", a las matemáticas y las ciencias, olvidando la gran fuente de conocimiento que la cultura nos da. Los países y gobiernos deben permitir que el arte sea accesible para todos, y que el asistir a un concierto no cueste mucho, que el acceso a estudiar las artes sea obligatorio para todos, y que la jerarquía dominante, políticos, empresarios, figuras públicas y de influencia social den el ejemplo tomando fuerza activa en los eventos sociales culturales, patrocinando este tipo de movimientos que a la larga, solidifican el legado cultural que ellos mismos visten y representan.

La música y las artes solo reflejan la decadencia en que vivimos, pues siempre ha sido así y el Reguetón no es la excepción, refleja la sociedad en que vivimos. Nos toca a los creadores tomar decisiones fuertes y responsables, eligiendo caminos a veces solitarios, llenos de piedras y espinas, sangrando al tratar de navegar por aguas turbulentas, soñando con dejar un mensaje social que sea constructivo y positivo para las futuras generaciones. El Reguetón no es más que un género bailable, para disfrutar en una discoteca, que representa a un sector de la población que lo consume. No es un lied de Schubert, ni un motete de Palestrina, ni un bolero romántico, es música para bailar, como lo fue el Danzón, el Merengue, la Cumbia y otros géneros musicales en otros tiempos. Amigos, déjenlo que madure, que el Reguetón no es culpable.

Yalil Guerra, M.M. MUSIC CONSULTANT

Ph.D Candidate | Master in Music | Latin Grammy Winner - 8 times Latin Grammy Nominee Composer