El renacer del actor cubano Jazz Vilá y su salto al cine estadounidense

MIAMI.- “Ser Jazz Vilá no es más que ser alguien agradecido con la vida. Primero, por la gente maravillosa con la que me encuentro; y segundo, por otras personas que no lo son, pero que me han enseñado a apreciar a la gente realmente buena. Jazz Vilá es un gran soñador que cree que con el arte es posible transformar la vida de los seres humanos y transmitir valores positivos en medio de esta crisis que vivimos”.