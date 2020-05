El spin-off femenino de "Spider-Man" ya tiene directora

Según Variety la realizadora ya firmó su acuerdo con la compañía. Entre sus trabajos anteriores figuran episodios de series como "Vinyl", "Orange is the New Black", "Succession" o "The Defenders". Además, ella fue la encargada de dirigir el episodio piloto de la precuela de "Game of Thrones" protagonizada por Naomi Watts, proyecto que finalmente fue cancelado.