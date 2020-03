El actor promocionó la última película de Pixar Onward, pero mientras espera a la próxima aventura del héroe arácnido, tuvo tiempo de filmar dos nuevos proyectos. El primero es The Devil All the Time, del director Antonio Campos, en el que interpreta a "un niño del sur profundo que termina asesinando a varias personas, y que piensa que lo que está haciendo tiene justificación. Diré que fue la primera vez que fingí asesinar a alguien", explicó en la entrevista.

Por otro lado, Tom Holland también participará en Cherry, un filme de suspense dirigido por los hermanos Russo, con los que trabajó en Vengadores: Endgame. "Creo que Cherry es mi mejor trabajo", explicó en la entrevista el joven actor. "Los hermanos Russo han hecho un trabajo increíble al decir adiós al Universo Marvel y dar un nuevo paso en su carrera con éste filme".

"Estoy muy contento de que me hayan invitado a éste viaje con ellos. Cuando veas Cherry, estarás bastante sorprendido por mi transformación", añadió sobre el filme, que narra la historia de "un personaje sin nombre, un niño que decidió unirse al ejército y se convirtió en médico", y que tras servir durante año y medio volvió a casa con un trastorno de estrés postraumático (TEPT) y comenzó a abusar de la Oxicodona, lo que derivó en una adicción a los opiáceos.

"Para alimentar su adicción a las drogas, comienza a robar bancos y finalmente termina en prisión. Es la historia de esta horrible espiral en la que se encontró, y el problema que tenemos con la forma en que tratamos a los veteranos cuando llegan a casa y la falta de apoyo que les brindamos", añadió Tom Holland orgulloso de su último trabajo, que se aleja mucho de la imagen de niño bueno del Universo Marvel. "Será revelador para la gente de todo el mundo ver esa película".

Sin duda Tom Holland se ha convertido en una de las caras más prometedoras de Hollywood. Pese a su corta edad, el actor ya está buscando papeles dramáticos que eviten que se encasille como 'un Spider-Man más'. Pero tal y como ha explicado el propio actor, está deseando volver a ponerse las mallas y unirse a sus compañeros de reparto. Y su oportunidad llegará a partir de julio.