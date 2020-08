El teatro más pequeño del mundo no se detiene

“La experiencia es exclusiva de Theater for One. Y en ese sentido, creo que sigue siendo un lugar y un espacio. Es un espacio diseñado específicamente para esta interacción, ahora diseñado en línea”, dijo la diseñadora escénica Christine Jones, ganadora de dos premios Tony, quien concibió y lidera el proyecto.

En respuesta tanto a la crisis del COVID-19 como al movimiento Black Lives Matter, la compañía presentará microplays escritos y dirigidos por indígenas y mujeres afroamericanas.

Una selección de las pequeñas obras se representará cada noche durante seis semanas a partir de este mes, y cada actor ofrecerá hasta 15 representaciones para un solo miembro de la audiencia en la ventana de 90 minutos. Será gratis para el público.

La compañía ha adoptado una plataforma virtual en línea personalizada diseñada por OpenEndedGroup de vanguardia y dice que conserva la intimidad uno a uno que hizo que los espectáculos físicos fueran tan poderosos. Los miembros de la audiencia y los actores incluso podrán mirar a los ojos del otro al mismo tiempo, algo imposible para plataformas como Zoom.

“Se siente realmente único en la forma en que cada elemento se destila y concentra y se piensa en cómo realzar esta experiencia con la audiencia y el artista”, dijo la co-directora artística Jenny Koons.

La plataforma digital diseñada a medida permitirá que los miembros de la audiencia y los actores interactúen más de cerca que en las plataformas en línea tradicionales. Incluso habrá un vestíbulo virtual donde los miembros de la audiencia pueden reunirse y charlar antes y después de las actuaciones.

Hasta ahora, Theatre for One siempre se ha resistido a las sugerencias para transformarlo en una experiencia en línea. "El sentido de presencia entre las dos personas y la viveza del momento, y ese contacto uno a uno, es una parte tan crítica y esencial de esa experiencia que simplemente no vimos que pudiera traducirse", dijo Jones. .

Ese pensamiento se alteró durante la pandemia. Jones y Koons comenzaron a discutir opciones para la empresa y cómo se estaba alterando la noción de tiempo y cómo se estaba modificando el concepto de vida del teatro. Se les ocurrió "Teatro para uno: aquí estamos".

“Empezamos a hablar y nos dimos cuenta, 'si pudiéramos traer las cosas sobre Theatre for One con nosotros, que la intimidad, la sorpresa, la especificidad y la curación del lugar y la experiencia, entonces tal vez sea algo que nos gustaría investigar".

Las funciones comenzarán el 20 de agosto a partir de las 6:00 p.m. a 7:30 p.m. ET y se llevarán a cabo cada jueves subsiguiente hasta el 24 de septiembre. La inscripción es gratuita y está abierta al público a partir del 17 de agosto.

Los ocho escritores que contribuyen con nuevas obras, de no más de 10 minutos cada uno, son Jaclyn Backhaus, Lydia R. Diamond, Lynn Nottage, Stacey Rose, Nikkole Salter, DeLanna Studi, Regina Taylor y Carmelita Tropicana.

Los directores incluyen a Tiffany Nichole Greene, Candis C. Jones, Rebecca Martinez, Taylor Reynolds y Tamilla Woodard. Mara Isaacs es la productora y la compañía cuenta con la ayuda de Arts Brookfield con el apoyo adicional de Thomas M. Neff.

Es solo una de las formas en que la comunidad teatral está tratando de reconocer el poder de Black Lives Matter en el teatro, incluida la Black Theatre Coalition, While We Breathe y Black Theatre United. También es otro ejemplo de compañías de teatro que prueban nuevas formas de presentar obras durante una pandemia.

Jones ha trabajado en el proyecto durante años, desde que un mago la dejó hechizada en la recepción de una boda sacando una tarjeta que ella había seleccionado de su boca.

La cabina física no se eliminará por completo: Theatre for One planea estacionar en Irlanda este otoño. Después de la pandemia, la empresa tiene la intención de explorar experiencias tanto en persona como virtuales.