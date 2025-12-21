El trío Il Volo anuncia gira por Latinoamérica, Norteamérica y Europa

MIAMI.- El grupo Il Volo anunció en redes sociales su regreso a los escenarios con el World Tour 2026 - 2027, una gira con la que recorrerán Latinoamérica, Norteamérica y Europa .

El trío italiano, conformado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, inicia su tramo por la región latinoamericana en Caracas, Venezuela, el 1º de marzo de 2026 en el Teatro Teresa Carreño, y culmina en el Gran Arena Monticello en San Francisco de Mostazal, Chile, el 27 de marzo.

MÚSICA Shakira lleva gira "Las Mujeres Ya No Lloran" a Europa, Asia y Medio Oriente

Il Volo también se paseará por México, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Guatemala, y Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Il Volo (@ilvolomusic)

El 15 de abril, inicia el paso por Estado Unidos en Denver, Colorado y culmina el 2 de mayo en Rosemont, Illinois. Y desde julio hasta diciembre, los intérpretes estarán presentándose en Italia y el resto de Europa.

Las entradas estarán disponibles próximamente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Il Volo (@ilvolomusic)

Il Volo ha conquistado el corazón de millones de seguidores con canciones como Il Mondo, Grande amore, Happy Xmas, Más que amor, entre otras.

Según Spotify, el trío cuenta con 1,5 millones de escuchas mensuales en la plataforma.