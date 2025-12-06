El venezolano Manuel Páez, la mente creativa detrás de videoclips de Shakira

MIAMI.- Manuel Páez llegó a la dirección y producción audiovisual de casualidad. Aunque es músico, el venezolano se formó en Publicidad y Mercadeo, y se mantuvo siempre vinculado a las artes; pero no fue sino hasta hace cinco años que una propuesta le hizo coincidir con una nueva pasión.

"Conociendo a artista y gente del medio me llegó la oportunidad de dirigir y producir un video. No sabía mucho de la producción, pero lo hice porque es música. Ese primer video que hice, que fue para Byron Salas y WK Records y me encantó hacerlo. Arranqué con eso, ese video quedó bastante bien y a partir de allí empezaron a llegar otros videos. Ese año terminé haciendo poco más de 40 videos", comentó en entrevista exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La casualidad llevó al venezolano a posicionarse como una referencia en la creación y ejecución de videos musicales. Su postura visionaria lo ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Feid, Rauw Alejandro, Thalia, Ella Tauber, Jay Wheeler, entre otros.

En su portafolio destacan los videos de No supiste cuidarnos, de Ela Taubert y Jay Wheeler; Entre paréntesis, de Shakira ft. Grupo Frontera; Byank, de Rauw Alejandro y Alvarito Diaz; Sustancia en mi corazón; de STRANGEHUMAN x DannyLux; Fatal Fantasy, de Álvaro Díaz con Tainy; y Espacio, de Luister La Voz, Ryan Castro y Silvestre Dangond.

Sobre cómo ejecutar las ideas de los artistas sobre los vidos de sus canciones, reconoce que es un compromiso y un trabajo complejo.

"El rol que más desarrollo es el de productor y el de productor ejecutivo, una posición que toca lo creativo, pero viene a aterrizar un poco más la idea. Pero también me ha tocado ser director de videos y hacer la parte creativa. Hacerle una pieza audiovisual a las canciones de un artista es un compromiso, porque es una pieza paralela a una canción: el artista hace la canción, participa un productor, un ingeniero de sonido y luego esa pieza viene a nosotros para hacerla visual. Te mandan la canción, la escuchas, la procesas, la ves con tu equipo creativo y luego te volteas con el artista a venderle esa idea para ver si es lo que quiere", comentó.

Manuel Páez - Cortesía El director y productor Manuel Páez. Cortesía/En Positivo Agency

"Muchos artistas tienen una idea muy clara y otros te dejan la puerta abierta. Varía dependiendo del artista, hay unos que son un poco más controladores y otros que te dan libertad. Luego viene la parte de producción, agarrar esa idea, llevarla a cabo y que, al final, la obra audiovisual sea lo que estaba en la mesa, en el papel. Que luzca igual o mejor. Ese proceso es bastante importante".

Aunque el trabajo con cada artista puede ser diferente, Páez reconoce que cada experiencia le ha dejado aprendizajes invaluables que contribuyen a su crecimiento en la industria.

"Cada producción es un aprendizaje y cada una de ellas me ha ido enseñando cosas nuevas. Primero, cómo lidiar con los artistas. No importa su tamaño, porque hay artistas pequeños que son difíciles y hay artistas grandes muy amigables en cuanto al trato. Una de las cosas que más me llevo es el trato hacia el artista, cómo lograr de tratar un ambiente de trabajo idóneo antes del video y durante el rodaje. Me preparo para que en el set haya una vibra chévere para que (el artista) se sienta cómodo y dé lo mejor de sí. Me ha pasado con artistas que me dicen que estarán unas tres horas y entonces viene la guerra con el director porque necesitamos que esté seis horas y viene la negociación. Ese trato con el artista es uno de los retos más importantes que tengo como productor: hacerles entender a todas las partes que es necesario que estemos todos en buena lid y el tiempo que se requiera la producción para que se logre", expuso.

"La otra cosa tiene que ver con la posproducción, que generalmente se deja por sentado, pero es una de las fases más importantes del tema de producción audiovisual: un video mal grabado, un editor te lo puede salvar; y un video muy bien grabado, un editor puede hacer un desastre. Esa es una de las cosas que me he llevado con el tiempo que llevo como productor".

Evolución

Con el pasar de los años, el estilo de los videos musicales ha cambiado y con ello el uso de algunas herramientas y plataformas. Sin embargo, para que un video trascienda en la cultura pop y en la psique del colectivo es necesario que la idea sea sólida y atrevida.

Sin embargo, hoy en día los artistas no solo apuestan por contar una historia, también por formatos más sencillos pero llamativos, y para el venezolano la pandemia del COVID-19 jugó un factor importante en la evolución de los videos musicales.

"Considero que el trabajo honesto, como artista, por cómo planteas a nivel visual tu arte. Por ejemplo, lo que pasó en la prepandemia y en la pandemia, y el boom que hubo con el contenido por la demanda que había. Nadie salía, así que el consumo digital subió y las plataformas pagaban muchísimo dinero por el contenido que se estaba generado y hay un market cap bastante grande en las disqueras, una gran inversión, y eso hizo que se hicieran muchos videos de alta calidad. Después de la pandemia, ese market cap bajó porque las plataformas dejaron de pagar y siguió ese consumo de social media, y nacieron los visualizers, que antes eran los lyric videos. Nacen porque los artistas ahora tienen que sacar canciones mensuales y tienen que ser mucho más rápidos", manifestó.

Manuel Páez - Cortesía El director y productor Manuel Páez. Cortesía/En Positivo Agency

En este sentido, específico que la autenticidad del artista es clave para que el trabajo tenga éxito.

"¿Cómo conectar con la audiencia? Siendo honesto y haciendo cosas diferentes, artísticamente un poco más potentes. Hay cosas que te van a diferenciar de esa cantidad e insights a los que estás todos los días sometido. El artista tiene que ser bien honesto, auténtico y atreverse a hacer cosas diferentes y sin miedo. Ese es uno de nuestros retos, convencerlos porque al final ellos pueden tener una idea, pero si tú como productor o creativo estás viendo que se está lanzando por un barranco, puedes decírselo y plantear un escenario adecuado para minimizar la oportunidad de que eso llegue a un feliz término. El audiovisual llegó para quedarse. Más que para generar ingresos, es una pieza publicitaria de tu canción, pero va a evolucionar como lo está haciendo a una pieza un poco más elaborada".

Sobre las herramientas que son indispensables para la ejecución de un buen video, Manuel Páez señala que el uso de la inteligencia artificial —herramienta que ha sido puesta en práctica en otras áreas de la industria del entretenimiento y ha sido cuestionada por muchos— aún no ha alcanzado su máximo potencial en el rubro de los videos musicales.

"Creo que la inteligencia artificial, a nivel audiovisual, todavía está en pañales, pero llegó para quedarse. Es una herramienta que está allí para facilitar el trabajo, así que no la veo como una amenaza. Supongo que, a la vuelta de tres o cuatro años, quizás menos, los programas de edición tendrán para editar con inteligencia artificial sin problemas, así como los programas de colorización y para hacer bfx, y eso va a facilitar la elaboración y va a bajar los costos. Todo ha evolucionado en función de facilitar las herramientas".

Proyecto memorable

Para Manuel, una pieza logra hacerse memorable en la fase de postproducción: "En la que mides cuál es tu idea y cuánto dinero tienes para hacer la idea".

"Ese momento puede, o dañar una producción, o acelerarla, entonces hay que ser bien honesto con las capacidades que se tienen. Ahí la inteligencia artificial va a funcionar mucho para que grandes ideas tengan cabida en presupuestos pequeños. No necesitas una gran producción para vender una idea. En esa unión está la base para que algo salga bien o salga mal".

Sobre los proyectos que ha realizado y poseen un lugar especial en su corazón, destaca un plano secuencia que realizó con Akapellah y Neutro Shorty.

"Se logró que los artistas se comprometieron a hacerlo porque son muchas horas de ensayo. Hacerlo, para todos, fue como una celebración bien cool. Como creativo y productor, convencer al artista de hacer cosas fuera de la caja, lo convirtió en uno de los videos que más disfruté".

"También hubo uno que hicimos para CNCO aquí en el estudio que fue muy sencillo por el tema de la fotografía y lo sentido de la canción. También su último video, me gustó mucho porque, conozcas o no al artista, te hace conectar con su historia".

Actualmente, las redes sociales han sido ventanas para jóvenes creativos que exponen cómo el talento con poco también puede brillar. Por eso, Manuel los invita a seguir su intuición y luchar por sus ideas, desarrollando un trabajo genuino sin dejarse cegar por el deseo de más visualizaciones o reconocimientos.

"No se fijen en números de visualizaciones, en premios, concéntrense en la pieza, el arte que están haciendo. Lo demás va a venir por añadidura. Que se concentren en hacer piezas de las que se sientan orgullosos. Cada una de esas piezas son fotografías de su momento. Si estás arrancando, no va a ser la mejor pieza, pero hazlo, déjala ir y evoluciona. Cada pieza que haces es una obra de arte. No se pierdan en lograr números o premios, sino en la parte creativa y en hacer cosas que de verdad aporten y agreguen valor a la canción del artista".