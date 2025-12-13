sábado 13  de  diciembre 2025
HOMENAJE

Elenco de "Friends" rinde tributo a Matthew Perry a 2 años de su muerte

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow se unieron a la Fundación Matthew Perry para rendir homenaje a su compañero

El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

El elenco del Friends, de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills.

AFP/Mike Nelson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Fundación Matthew Perry compartió una serie de fotos en Instagram que muestran a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow firmando una colección de obras de arte abstractas que se utilizarán para recaudar fondos para organizaciones benéficas de su elección.

"El elenco se ha unido a Sound Waves Art y al artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial esta temporada navideña", escribió en Instagram la organización sin fines de lucro, dedicada a continuar el legado de Perry luchando contra el estigma de la adicción.

El texto explica que Wakefield transformó las ondas sonoras de la canción principal de Friends en seis diseños, cada uno inspirado en un personaje diferente, con cada miembro del reparto autografiando su propia edición de estas obras.

En colaboración con los herederos de Perry, un número limitado de estas impresiones también incluirá la firma oficial del difunto actor.

Dos años de su muerte

El actor que dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie de los 90 fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023, tras un ahogamiento accidental, que, según la autopsia, fue consecuencia de los efectos agudos de la ketamina.

El actor había luchado abiertamente contra el alcoholismo y la adicción a los opioides a lo largo de su vida, antes de su fallecimiento.

En una entrevista reciente con la revista Elle, Aniston admitió que enterarse de la noticia en su momento fue alarmante e impactante, pero no sorprendente.

"Siempre decíamos: 'Espero no recibir nunca esa llamada'. Lo echamos de menos. Se le extraña mucho. Era un ser humano brillante y un talento extraordinario, muy querido, y lo que más deseaba era ser feliz. Me entristece que nunca lo consiguiera del todo, porque se lo merecía", se lamentó la actriz.

