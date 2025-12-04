Sentencian a 30 meses de cárcel a médico que vendió ketamina a Matthew Perry

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

MIAMI.- El médico Salvador Plasencia, acusado de vender la dosis de ketamina que acabó con la vida de Matthew Perry , fue sentenciado a 30 meses de prisión tras declararse culpable de distribuir al actor de Friends la sustancia semanas antes de su fallecimiento.

La sentencia, que fue ejecutada en un tribunal federal de Los Ángeles , estipula que el galeno tendrá dos años y medio de prisión, otros dos años en libertad supervisada —una medida que se establece luego del cumplimiento de una sentencia y sirve como transición para la reinserción en la sociedad—, y deberá pagar una multa de 5.600 dólares.

TMZ informó que a cambio de su declaración de culpabilidad, la Fiscalía le retiraron tres cargos de distribución de ketamina y dos cargos de falsificación de registros.

De esta manera, Plasencia se convierte en el primer condenado por la muerte del intérprete, quien falleció el 28 de octubre de 2023.

"Debí haberlo protegido. Le fallé a él y a su familia. Debo aceptar mi responsabilidad”, dijo médico.

Arrepentimiento

El 23 de julio, el equipo legal de Plasencia señaló, a través de un comunicado, que el galeno no estaba tratando a Perry al momento de su muerte y negaron que él haya sido quien proporcionó la ketamina al actor. No obstante, señalaron que el médico estaba arrepentido de sus acciones.

“El doctor Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó cuando suministró ketamina a Mattew Perry”, dijo la abogada Karen Goldstein en un comunicado obtenido por la revista Rolling Stone.

“Acepta toda la responsabilidad al declararse culpable de la distribución de drogas”, agregó.