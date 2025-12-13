Padre de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, muere a los 86 años

MIAMI.- Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la legendaria cantante Selena Quintanilla , ha fallecido a los 86 años. Su hijo, Abraham 'A.B.' Isaac Quintanilla III, dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram el sábado 13 de diciembre.

"Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy", escribió el único hijo de Abraham en la publicación.

A.B. compartió una fotografía de su padre y acompañó la publicación con la canción Cien Años de Pedro Infante. Todavía no se han hecho públicos más detalles, incluyendo la causa de la muerte.

Abraham estaba casado con Marcella Quintanilla. Juntos, fueron padres de A.B. y Suzette Quintanilla, así como de Selena, quien fue trágicamente asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en marzo de 1995, cuando tenía tan solo 23 años.

Selena y su banda, Selena y Los Dinos, eran representados por Abraham. A.B. tocaba el bajo, Suzette la batería y el esposo de Selena, Chris Pérez, la guitarra. Antes de la carrera de Selena, Abraham cantaba en su propia banda llamada Los Dinos.

En su momento, A.B. comentó que las primeras experiencias de su padre en la industria musical le permitieron reconocer el talento de Selena.

"Muchas familias piensan: 'Mis hijos tienen talento, cantan, son increíbles', pero mi padre, como músico, vio algo que nosotros no vimos", dijo en 2020.

En el documental de Netflix, Selena y Los Dinos: El legado de una familia, que se estrenó en noviembre, los padres de la cantante de Amor Prohibido hablaron sobre su hija fallecida.

Anteriormente, ya habían colaborado con la plataforma de streaming en Selena: La serie, un drama biográfico basado en la vida de Selena.