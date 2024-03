Elenco de la serie "Palm Royale" comparte detalles de la producción

Afortunadamente, Sylvia ya tenía un gran elenco convocado: Kristen Wiig, Laura Dern (quien también es productora ejecutiva), Allison Janney y Leslie Bibb, lo que impresionó a Burnett.

"Ella dijo: 'Esas son las mejores damas en el negocio. Quiero estar en el set con ellas. Quiero cenar con ellas. Me apunto'".

Una vez que recibió un sí de Burnett, Sylvia cumplió su palabra de que el papel valdría la pena para la actriz.

"Regresé a la sala de guionistas. Les dije: 'Ahora tenemos a Carol Burnett interpretando este papel. Tenemos que asegurarnos de que sea digno de Carol Burnett'". Agregaron más escenas para su personaje, con diálogos.

En retrospectiva, Burnett, quien cumplirá 91 años en abril, bromea diciendo que esas escenas de coma no fueron tan malas. "Me quedé dormida, así que fue perfecto, había estado despierta desde las 5 a.m. para prepararme para llegar allí y luego volver a la cama", dijo Burnett.

La serie

Palm Royale está basada en la novela Mr. & Mrs. American Pie de Juliet McDaniel. La serie está ambientada en 1969 y sigue a Wiig como Maxine Simmons, una mujer que haría cualquier cosa para ser aceptada en la alta sociedad de Palm Beach. Para ella, el pináculo es convertirse en miembro de un club exclusivo llamado Palm Royale. En su primera escena, Maxine escala una gran valla alrededor de la propiedad para sentarse junto a la piscina y pedir un cóctel.

"Es complicada", dijo Wiig. "Quieres apoyarla, aunque te preguntes ¿qué está haciendo? Quieres que llegue allí y quieres que tenga éxito, pero ella sigue interponiéndose en su propio camino".

La entrada de Maxine a Palm Royale y a estar en contacto con sus miembros es el personaje de Burnett, Norma D'ellacourt, de quien cree que heredará su fortuna a través de su marido.

Norma es la abeja reina de la sociedad, parece conocer los secretos de todos y la preocupación por su salud es más superficial que sincera. La mayoría preferiría que permaneciera en coma, lo que Burnett dice que es comprensible.

"Llegas a saber quién es y no es una persona muy agradable", dijo Burnett, "Es realmente muy divertida de interpretar".

Ricky Martin encarna al cuidador de D'ellacourt que también trabaja en el Palm Royale. Al astro boricua la serie le dio la oportunidad de hacer comedia por primera vez y tratar de defenderse en escenas con maestras del género.

"Me encantan las tareas difíciles. Soy capricornio", dijo Martín. "Si es un reto, estoy dentro. Me seduce y quiero ser bueno en eso".

Aprendió que menos es más cuando se trata de reírse. "No sabía que esa era la clave hasta que estuve rodeado por este grupo de personas", dijo.

A Martin le encantaría seguir trabajando a los 90 años, como Burnett. "Entra al set y hace que todos se sientan bien. Incluso en coma, hace reír a la gente sin abrir la boca".

La improvisación como clave

Palm Royale también le dio a Burnett la oportunidad de improvisar con Wiig, quien tiene experiencia en sketches de comedia. Wiig es exintergante de Saturday Night Live.

"Lo hacíamos conforme al guion, y luego el director decía: 'Está bien, hagan su versión ahora' para que pudiéramos jugar. Es un gran regalo para cualquier actor", dijo Burnett.

Janney interpreta a una mujer de la alta sociedad que es una dama de compañía de Burnett. Janney, ganadora de un Oscar, dice que trabajar con Burnett legitimó su carrera ante su padre.

"No estoy bromeando. Estaba tan feliz. Nunca lo había visto emocionarse por nada de lo que he hecho antes", dijo.

No todos quieren ser parte del escalón superior en Palm Beach. Dern interpreta a Linda Shaw, quien tiene la riqueza y la historia familiar para ser incluida, pero se burla de su superficialidad y se enfoca en temas sociales como los derechos de las mujeres.

Dern ya ha tenido papeles emocionantes en su propia carrera y quiere que otros tengan esa oportunidad.

"Crecer con una madre actriz fue una gran influencia en ese deseo, ya que luchamos por la equidad de diversas maneras", dijo Dern, la hija de Diane Ladd. "Creo que no se habla lo suficiente de la discriminación por edad. Crear una oportunidad en la que un elenco pudiera incluir de Kaia Gerber a Carol Burnett fue realmente emocionante".

El elenco también incluye a Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn y Josh Lucas, quien interpreta al esposo de Maxine.

FUENTE: AP