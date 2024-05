Así es el apartamento donde vive Elizabeth Gutiérrez sin William Levy

MIAMI.- Elizabeth Gutiérrez y William Levy ya no viven juntos desde que dieron a conocer el fin de su matrimonio el pasado abril. Ante esta nueva realidad, la actriz, modelo y empresaria vive en un apartamento en Miami con su hija, Kailey Levy.

Los espacios del nuevo hogar de Elizabeth Gutiérrez

"En su balcón, con unas preciosas vistas de la ciudad, ha mostrado algunos de sus modelos, siempre con el estilo y la sonrisa como mejor complemento. También, ha compartido otro espacio, ese tan predilecto para los latinos: la cocina. Desde allí ha mostrado algunos de sus tés y bebidas que la ayudan a tener energía y cuidar su organismo", detalló la revista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

"Como imagen de la línea de complementos saludables Yes You Can, de Alejandro Chabán, Elizabeth ha mostrado qué tiene en su nevera para mantener una vida sana y estar en plena forma... (es) un apartamento de lo más acogedor donde comienza esta nueva etapa de su vida con toda la ilusión y las ganas, en lo personal y en lo personal", agregó People en Español.

Además de las capturas mostradas por el medio, Elizabeth Gutiérrez también ha presumido de la terraza que posee en apartamento al dejarse ver con diferentes estilos.