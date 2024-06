Elizabeth Gutiérrez y William Levy negocian acuerdo de manutención

Según la presentadora Alex Rodríguez, Gutiérrez regresará a la propiedad que compartía con el cubano una vez que este se vaya a España, donde este año grabará una película. Sin embargo, el plan de la modelo no es quedarse en el que fue su hogar, sino que este sea un espacio de transición.

“Están saliendo a la luz detalles sobre la actual situación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. Al parecer, la actriz regresará a la casa familiar una vez que el actor pise tierra española”, dijo en el programa ¡Siéntese quien pueda!.

Solicitudes de Elizabeth

Gutiérrez, quien poco a poco ha vuelto a la escena pública —tras dedicar algunos años a la crianza de sus hijos—, presuntamente le ha solicitado a Levy una manutención de tres mil dólares al mes, al tiempo que también le exige una vivienda de 500 mil dólares.

La intención de la actriz es residir en este nuevo lugar cuando el cubano vuelva de España.

"Elizabeth querría unir a sus dos hijos, convenir con ellos", agregó Rodríguez.

No obstante, resaltó que presuntamente, William Levy no parece estar de acuerdo con la petición. "El actor no parece estar convencido de querer firmar este acuerdo".